Tarlabaşı Reddit’in Gündeminde: Google Sokak Görünümünde Neden Yok?

İstanbul’un göbeğinde; İstiklal Caddesi’nin hemen yanı başında yer alan Tarlabaşı, İstanbul tarihinin önemli bir parçası. Çok kültürlülüğe sahip olan Tarlabaşı, 2007 yılından bu yana kentsel dönüşüm içinde. Dar sokakları, yer yer dik yokuşlarıyla dikkat çeken Tarlabaşı, Reddit’te bir kullanıcının paylaştığı harita görseliyle gündem oldu.

Google haritasında Beyoğlu’nun bir kesiminde sokak görünümü olmaması Reddit kullancısının dikkatini çekti ve diğer kullanıcılara sordu: 'Şehrin bu bölgesinde neden Google Sokak Görünümü yok?