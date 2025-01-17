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Tarlabaşı Reddit’in Gündeminde: Google Sokak Görünümünde Neden Yok?

Tarlabaşı Reddit’in Gündeminde: Google Sokak Görünümünde Neden Yok?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.01.2025 - 23:12

İstanbul’un göbeğinde; İstiklal Caddesi’nin hemen yanı başında yer alan Tarlabaşı, İstanbul tarihinin önemli bir parçası. Çok kültürlülüğe sahip olan Tarlabaşı, 2007 yılından bu yana kentsel dönüşüm içinde. Dar sokakları, yer yer dik yokuşlarıyla dikkat çeken Tarlabaşı, Reddit’te bir kullanıcının paylaştığı harita görseliyle gündem oldu. 

Google haritasında Beyoğlu’nun bir kesiminde sokak görünümü olmaması Reddit kullancısının dikkatini çekti ve diğer kullanıcılara sordu: 'Şehrin bu bölgesinde neden Google Sokak Görünümü yok?

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Eski İstanbul’un önemli simgelerinden biri olan Tarlabaşı, tarihi ve çok kültürlülüğe ev sahipliği yapması nedeniyle bir zamanların dikkat çeken semtiydi.

Eski İstanbul’un önemli simgelerinden biri olan Tarlabaşı, tarihi ve çok kültürlülüğe ev sahipliği yapması nedeniyle bir zamanların dikkat çeken semtiydi.

İlk olarak Rumların, ardından Anadolu’dan gelenlerin ve 1970’lerden itibaren ise ’ötekiler’in ilk durağı olan Tarlabaşı'nda 2007'den bu yana kentsel dönüşüm gerçekleştiriliyor.

Tarlabaşı, bu kez karşımıza Reddit’te çıktı. Bir Reddit kullanıcısı Beyoğlu’nun Google haritasını paylaştı ve semtin bir bölgesinde ‘Google Sokak Görünümü’nün (Google Street View) olmadığı görüldü.

Tarlabaşı, bu kez karşımıza Reddit’te çıktı. Bir Reddit kullanıcısı Beyoğlu’nun Google haritasını paylaştı ve semtin bir bölgesinde ‘Google Sokak Görünümü’nün (Google Street View) olmadığı görüldü.

Kullanıcı diğer kullanıcılara “Şehrin bu bölgesinde neden Google Sokak Görünümü yok?” diye sordu.

Kullanıcının sorusuna gelen yanıtlar şöyle oldu👇

Kullanıcının sorusuna gelen yanıtlar şöyle oldu👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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