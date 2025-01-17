Doom Spender Olmuş Olabilirsiniz: Umudunu Kesip Yarınlar Yokmuşçasına Para Harcayanlar
Doom Spender Olmuş Olabilirsiniz: Umudunu Kesip Yarınlar Yokmuşçasına Para Harcayanlar
Geçen senelerden aşina olduğumuz ‘Doom Spencer’ kavramı sosyal medya platformu X’te son günlerde yeniden popüler olmaya başladı. Ünlü isimlerden siyasetçilere kadar pek çok kişi ‘Doom spender’ ile ilgili paylaşımlar yaptı. Geleceğe dair umutsuz olan kişilerin “yarınlar yokmuşçasına” para harcaması anlamına gelen ‘doom spender’ dünyanın aşina olduğu bir kavramken Türkiye’de tüketim alışkanlıklarını oldukça karşılayan bir tanım olarak karşımıza çıktı.
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Aktif bir X (Twitter) kullanıcısıysanız ‘doom spender’ kavramına dair atılan tweetleri son günlerde sıklıkla görmeye başlamışsınızdır. Geçen yıllarda dünyada trend haline gelen ‘doom spender’ kavramı Türkiye’deki tüketim alışkınlarını oldukça iyi tanımlayan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.
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Doom Spender nedir, Türkçe karşılığı ne?
Ekonomist Mahfi Eğilmez, bu kavramın Türkiye’deki vatandaşların tüketim davranışının bu tanıma uyduğunu dile getirdi.
'Doom spender' ile ilgili yapılan yorumlara göz atalım 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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