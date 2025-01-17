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Doom Spender Olmuş Olabilirsiniz: Umudunu Kesip Yarınlar Yokmuşçasına Para Harcayanlar

Doom Spender Olmuş Olabilirsiniz: Umudunu Kesip Yarınlar Yokmuşçasına Para Harcayanlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.01.2025 - 18:54

Geçen senelerden aşina olduğumuz ‘Doom Spencer’ kavramı sosyal medya platformu X’te son günlerde yeniden popüler olmaya başladı. Ünlü isimlerden siyasetçilere kadar pek çok kişi ‘Doom spender’ ile ilgili paylaşımlar yaptı. Geleceğe dair umutsuz olan kişilerin “yarınlar yokmuşçasına” para harcaması anlamına gelen ‘doom spender’ dünyanın aşina olduğu bir kavramken Türkiye’de tüketim alışkanlıklarını oldukça karşılayan bir tanım olarak karşımıza çıktı.

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Aktif bir X (Twitter) kullanıcısıysanız ‘doom spender’ kavramına dair atılan tweetleri son günlerde sıklıkla görmeye başlamışsınızdır. Geçen yıllarda dünyada trend haline gelen ‘doom spender’ kavramı Türkiye’deki tüketim alışkınlarını oldukça iyi tanımlayan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.

Aktif bir X (Twitter) kullanıcısıysanız ‘doom spender’ kavramına dair atılan tweetleri son günlerde sıklıkla görmeye başlamışsınızdır. Geçen yıllarda dünyada trend haline gelen ‘doom spender’ kavramı Türkiye’deki tüketim alışkınlarını oldukça iyi tanımlayan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.

Doom Spender nedir, Türkçe karşılığı ne?

Doom Spender nedir, Türkçe karşılığı ne?

Geleceğe dair umutsuzluğu nedeniyle yatırım ve birikim yapma şansının olmadığını düşünen kişilerin ‘yarınlar yokmuşçasına’ para harcaması anlamına geliyor. Türkçe'ye 'kıyamet harcaması' olarak çeviriliyor.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, bu kavramın Türkiye’deki vatandaşların tüketim davranışının bu tanıma uyduğunu dile getirdi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, bu kavramın Türkiye’deki vatandaşların tüketim davranışının bu tanıma uyduğunu dile getirdi.
twitter.com

Eğilmez paylaşımında 2023 yılında kaleme aldığı bir yazıda 2022 yılında Türkiye’de tüketim patlaması yaşandığını grafiklerle anlattığını hatırlattı.

'Doom spender' ile ilgili yapılan yorumlara göz atalım 👇

'Doom spender' ile ilgili yapılan yorumlara göz atalım 👇
twitter.com

“Doomspender” yeni ve önemli kavram. “Kıyamet harcaması” iyi bit Türkçe karşılık değil. Alternatif ?

Not: Şu anda gençlerde geleceğe dair umut olmadığı için günlük harcamalarla kendilerini eğleyip mutlu etmeye çalışıyorlar . 

Birikim yapma düşüncesi yok çünkü gelecekte ev, araba vs almaya dair de umutları yok. En iyi gidip bir şeyler içelim diyorlar . Kavram bu.

Türkçe iyi bir geline bulunamazsa o İngilizce kalır hayatımızda

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Çünkü burada iki etken var. Bunlardan ilki; (yabancı kaynaklarda 'Shopping' ya da 'Retail therapy' şeklinde geçen) morali bozulan insanların, alışveriş yaparak mutlu hissetmesi ve sonuç olarak da gereksiz harcamalar yapması. Bu, savurganlık.

İkinci unsursa geleceğe ilişkin belirsizlikler, korku ve endişeler yanında enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle kişilerin para biriktirse de bunun bir işe yaramayacağını düşünmeleri. Dolayısıyla insanları tüketime yönelten şey umutsuzluk.

Kısa vadeli mutluluk hissi aslında biriken borçlar, düşük tasarruf-yatırım oranları ve yanlış harcamalarla uzun vadeli finansal sıkıntılara yol açıyor ve kısır döngüye geçiliyor.

Tabi bir de nesiller arası tüketim farkları ve cinsiyete göre alışveriş eğilimleri de var ama oraya geçmeden sadece grafiği ekleyeyim.

Biraz uzun oldu belki ama içeriği anlamadan sözlük çevirisiyle yerleşecek yanlışları daha kötü buluyorum. Gerçi yabancı kavramlar maalesef daha çok ilgi gördüğü için bir şey de değişmez.

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Benzer tüketim davranışlarını belirli tarihsel dönemlerde gözledik. bu tür davranışlar, kriz dönemlerinde veya felaket beklentilerinin yoğun olduğu zamanlarda bireylerin ekonomik kararlarını etkileyen psikolojik bir tepki olarak ortaya çıkıyor. gelecek ile ilgili bir belirsizlik bu günü garanti altına alma arzusunu doğuruyor. bu hem bireysel kriz anlarında bireyin hemde toplumsal kriz anlarında toplum için beklenilen/olması muhtemel psiko-ekonomik bir davranıştır.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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