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Toplantıdan Toplantıya Koşana da Soğuktan Yataktan Çıkmayana da Uygun: Bugün Dünya Hiçbir Şey Günü

Toplantıdan Toplantıya Koşana da Soğuktan Yataktan Çıkmayana da Uygun: Bugün Dünya Hiçbir Şey Günü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2025 - 14:14

Bugün Dünya Hiçbir Şey Günü. Yoğun tempolu yaşam tarzlarına ara verme çağrısı yapılan bu ironik gün sosyal medyanın gündemi oldu. Toplantıdan toplantıya koşanlar, havanın soğukluğunu fırsat bilip yataktan çıkmayanlara kadar herkes için biçilmiş bir kaftan bu gün. Sosyal medya kullanıcıları da Dünya Hiçbir Şey gününe özel ‘hiçbir şey’ yapmayışlarının tadını sosyal medyada çıkardı.

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Bugün Dünya Hiçbir Şey Günü. Yoğun tempolu hayatlara ara verme çağrısı yapan bu ironik gün sosyal medyada gündem oldu.

Bugün Dünya Hiçbir Şey Günü. Yoğun tempolu hayatlara ara verme çağrısı yapan bu ironik gün sosyal medyada gündem oldu.

Kimi sosyal medya kullanıcıları toplantıdan toplantıya koşarken Dünya Hiçbir Şey Günü olduğunu öğrendi kimisi de soğuk ve karanlık havada çıkmadığı yataktan öğrendi...

Sosyal medya kullanıcıları Dünya Hiçbir Şey Günü'nü attıkları tweetlerle kutladı. İşte o paylaşımlar 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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