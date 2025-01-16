Toplantıdan Toplantıya Koşana da Soğuktan Yataktan Çıkmayana da Uygun: Bugün Dünya Hiçbir Şey Günü
Toplantıdan Toplantıya Koşana da Soğuktan Yataktan Çıkmayana da Uygun: Bugün Dünya Hiçbir Şey Günü
Bugün Dünya Hiçbir Şey Günü. Yoğun tempolu yaşam tarzlarına ara verme çağrısı yapılan bu ironik gün sosyal medyanın gündemi oldu. Toplantıdan toplantıya koşanlar, havanın soğukluğunu fırsat bilip yataktan çıkmayanlara kadar herkes için biçilmiş bir kaftan bu gün. Sosyal medya kullanıcıları da Dünya Hiçbir Şey gününe özel ‘hiçbir şey’ yapmayışlarının tadını sosyal medyada çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün Dünya Hiçbir Şey Günü. Yoğun tempolu hayatlara ara verme çağrısı yapan bu ironik gün sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın