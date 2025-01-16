Toplantıdan Toplantıya Koşana da Soğuktan Yataktan Çıkmayana da Uygun: Bugün Dünya Hiçbir Şey Günü

Bugün Dünya Hiçbir Şey Günü. Yoğun tempolu yaşam tarzlarına ara verme çağrısı yapılan bu ironik gün sosyal medyanın gündemi oldu. Toplantıdan toplantıya koşanlar, havanın soğukluğunu fırsat bilip yataktan çıkmayanlara kadar herkes için biçilmiş bir kaftan bu gün. Sosyal medya kullanıcıları da Dünya Hiçbir Şey gününe özel ‘hiçbir şey’ yapmayışlarının tadını sosyal medyada çıkardı.