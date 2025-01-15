ABD’de TikTok Yasağını Protesto Eden Z Kuşağı “Çin’in Instagramı”na Akın Etti

ABD’de geçen yıl Başkan Biden döneminde TikTok’un yasaklanmasını öngören bir yasa imzalanmıştı. Kararın 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Karar henüz yayınlanmadan ABD’de Z kuşağı protesto etmeye başladı.

TikTok kullanıcılarının Instagram ve YouTube Shorts gibi platformlara akın etmesi beklenirken, tam tersi oldu. Kendilerine “TikTok mültecileri” diyen kullanıcılar “Çin’in Instagramı” olarak bilinen Xiaohongshu’ya göç etti.

13 Ocak’ta ABD’deki App Store’da RedNote ya da Red isimleriyle de bilinen Xiaohongshu zirveye yerleşti.