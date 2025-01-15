ABD’de TikTok Yasağını Protesto Eden Z Kuşağı “Çin’in Instagramı”na Akın Etti
ABD’de TikTok Yasağını Protesto Eden Z Kuşağı “Çin’in Instagramı”na Akın Etti
ABD’de geçen yıl Başkan Biden döneminde TikTok’un yasaklanmasını öngören bir yasa imzalanmıştı. Kararın 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Karar henüz yayınlanmadan ABD’de Z kuşağı protesto etmeye başladı.
TikTok kullanıcılarının Instagram ve YouTube Shorts gibi platformlara akın etmesi beklenirken, tam tersi oldu. Kendilerine “TikTok mültecileri” diyen kullanıcılar “Çin’in Instagramı” olarak bilinen Xiaohongshu’ya göç etti.
13 Ocak’ta ABD’deki App Store’da RedNote ya da Red isimleriyle de bilinen Xiaohongshu zirveye yerleşti.
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ABD’de TikTok’u yasaklayan kararın 19 Ocak’ta uygulamaya girmesi bekleniyor. Yasağa karşı kullanıcılar yeni platformlara yönelmeye başladı.
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Kendilerine “TikTok mültecileri” diyen kullanıcılar yasağa başkaldırı göstererek “Çin’in Instagramı” olarak adlandırılan XiaoHongShu’ya akın etmeye başladı.
Z kuşağı, ABD’nin yasağına meydan okuduklarını belirtiyor. Çin’in Instagramı, ABD’de App Store’da zirveye yerleşti. İki gün içinde 700 binden fazla kullanıcı XiaoHongShu uygulamasını indirdi.
Amerikalı kullanıcı sayısının artması uygulamanın sahibini de zora soktu. Xiaohongshu çalışanlarına yeni ABD kullanıcı kitlesiyle ilgili haberleri "tartışmamaları, tanıtmamaları ve paylaşmamaları" talimatı verildiği ileri sürüldü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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