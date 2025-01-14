X, TikTok'la Birleşiyor mu? ABD'deki TikTok Krizinde Elon Musk ve MrBeast İddiası
X, TikTok'la Birleşiyor mu? ABD'deki TikTok Krizinde Elon Musk ve MrBeast İddiası
ABD'deki TikTok gerginliği sürüyor. Vatandaşlarının bilgilerini topladığını öne süren ABD, TikTok'un ABD'li bir şirkete satılmasını ya da tamamen yasaklanmasını istiyor. TikTok ise kararı Federal Mahkeme'ye taşıdı. Federal Mahkeme'nin ABD'nin kararına destek vermesiyle, TikTok yasağının önü açıldı.
Şimdilerde ise TikTok'u X'in sahibi Elon Musk'ın veya dünyaca ünlü Youtuber MrBeast'in alacağı konuşuluyor.
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ABD'de Çinli sosyal medya platformu TikTok'a yönelik tartışmalar sürüyor.
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ABD'nin seçilen başkanı Trump, seçim döneminde TikTok'u kurtaracağını söylemişti.
Bloomberg News'in haberine göre Çinli yetkililer, TikTok kapatılma ihtimaline karşı Elon Musk'ın ABD operasyonlarını satın almasını bir ihtimal olarak değerlendiriyor.
TikTok'un ABD'deki operasyonlarının değerinin 40 ila 50 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilirken Mr.Beast de konuya el attı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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