CIA, WhatsApp Mesajlarını Okuyabilir mi? Mark Zuckerberg Açıkladı!
CIA, WhatsApp Mesajlarını Okuyabilir mi? Mark Zuckerberg Açıkladı!
WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi uygulamaları bünyesinde bulunduran Meta'nın güvenliği her zaman bir tartışma konusu oldu. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, son olarak Joe Rogan Experience programına konuk oldu. Zuckerberg, WhatsApp mesajlarının gizliliği konusuna da değindi.
Mesajların uçtan uca şifreleme ile güvence altında olduğunu söyleyen Zuckerberg, CIA gibi yetkililerin ise telefonlara 'fiziksel' olarak ulaşabileceğini belirtti.
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Meta Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarını bünyesinde barındırıyor.
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Geçtiğimiz aylarda, WhatsApp mesajlarının gizliliği konusu gündeme gelmişti.
Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Joe Rogan Experience programına konuk oldu. Zuckerberg, WhatsApp'ın şifrelemesinin mesajların görüntülenmesini engellediğini açıkladı.
Ancak yetkililer, kullanmış olduğunuz cihazın güvenlik açığından yararlanarak mesajlarınıza ulaşabilirler.
Zuckerberg, bu yazılımların önüne geçmek için ise "kaybolan mesajlar" özelliğinin getirildiğini belirtiyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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