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CIA, WhatsApp Mesajlarını Okuyabilir mi? Mark Zuckerberg Açıkladı!

CIA, WhatsApp Mesajlarını Okuyabilir mi? Mark Zuckerberg Açıkladı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.01.2025 - 13:00

WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi uygulamaları bünyesinde bulunduran Meta'nın güvenliği her zaman bir tartışma konusu oldu. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, son olarak Joe Rogan Experience programına konuk oldu. Zuckerberg, WhatsApp mesajlarının gizliliği konusuna da değindi.

Mesajların uçtan uca şifreleme ile güvence altında olduğunu söyleyen Zuckerberg, CIA gibi yetkililerin ise telefonlara 'fiziksel' olarak ulaşabileceğini belirtti.

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Meta Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarını bünyesinde barındırıyor.

Meta Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarını bünyesinde barındırıyor.

Bugüne kadar pek çok kez Meta'nın güvenilirliği hakkında soru işaretleri oluştu. Meta'nın seçim döneminde taraf tuttuğu, bir kesmin paylaşımlarını daha fazla ön plana çıkardığı iddia edildi.

Ayrıca pandemi döneminde de aşının yan etkilerine dair paylaşımlara sınırlama getirilmişti.

Geçtiğimiz aylarda, WhatsApp mesajlarının gizliliği konusu gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz aylarda, WhatsApp mesajlarının gizliliği konusu gündeme gelmişti.

BTK'nın Instagram ve Roblox'a erişimi engellemesinin ardından, devletin WhatsApp mesajlarını görüp göremediği merak konusu olmuştu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta atılan mesajların, devlet tarafından görülemeyeceğini belirtmişti.

Bakanın açıklamalarının ardından bir siber güvenlik uzmanı da açıklamada bulunmuştu;

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Joe Rogan Experience programına konuk oldu. Zuckerberg, WhatsApp'ın şifrelemesinin mesajların görüntülenmesini engellediğini açıkladı.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Joe Rogan Experience programına konuk oldu. Zuckerberg, WhatsApp'ın şifrelemesinin mesajların görüntülenmesini engellediğini açıkladı.

Zuckerberg, uçtan-uca şifrelemenin WhatsApp mesajlarının Meta'nın sunucuları tarafından görülmesini engellediğini açıkladı. Ancak bu koruma, kullanıcının cihazında depolanan verileri kapsamıyor.

'Şifrelemenin yaptığı şey, hizmeti yürüten şirketin bunu görmemesini sağlamak. WhatsApp kullanıyorsanız, Meta sunucularının bu mesajın içeriğini gördüğü hiçbir an yoktur”

Ancak yetkililer, kullanmış olduğunuz cihazın güvenlik açığından yararlanarak mesajlarınıza ulaşabilirler.

Ancak yetkililer, kullanmış olduğunuz cihazın güvenlik açığından yararlanarak mesajlarınıza ulaşabilirler.

CIA gibi yetkililer, Pegasus başta olmak üzere diğer casus yazılımları kullanarak cihazda depolanan mesajlara ulaşabilir.

Zuckerberg'e göre bu tarz casus yazılımlar, şifrelenmiş mesajların okunması, fotoğrafların görüntülenmesi ve arama kayıtlarına erişilmesi de dahil olmak üzere, iletişimin aktarım sırasında kesilmesine gerek kalmadan gözetim yapılmasına olanak sağlıyor.

Zuckerberg, bu yazılımların önüne geçmek için ise "kaybolan mesajlar" özelliğinin getirildiğini belirtiyor.

Zuckerberg, bu yazılımların önüne geçmek için ise "kaybolan mesajlar" özelliğinin getirildiğini belirtiyor.

'Telefonunuzu ele geçiren birisi, her şeyi görebilir' diyen Zuckerberg şifreleme ve kaybolma yöntemlerinin ise iyi birer güvenlik yöntemi olduğunu belirtiyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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