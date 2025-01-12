CIA, WhatsApp Mesajlarını Okuyabilir mi? Mark Zuckerberg Açıkladı!

WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi uygulamaları bünyesinde bulunduran Meta'nın güvenliği her zaman bir tartışma konusu oldu. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, son olarak Joe Rogan Experience programına konuk oldu. Zuckerberg, WhatsApp mesajlarının gizliliği konusuna da değindi.

Mesajların uçtan uca şifreleme ile güvence altında olduğunu söyleyen Zuckerberg, CIA gibi yetkililerin ise telefonlara 'fiziksel' olarak ulaşabileceğini belirtti.