Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
WhatsApp Yazışmalarını Devlet Görüyor mu? Siber Güvenlik Uzmanı Açıkladı!

WhatsApp Yazışmalarını Devlet Görüyor mu? Siber Güvenlik Uzmanı Açıkladı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.09.2024 - 18:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Roblox yasağına dair açıklamalarda bulundu. WhatsApp'a dair de açıklama yapan Bakan, WhatsApp yazışmalarını devletin göremediğini söyledi.

Kullanıcıların kafasını karıştıran paylaşımların ardından bir açıklama da siber güvenlik uzmanı Utku Şen'den geldi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarda Roblox ve WhatsApp gündemlerine dair merak edilenleri cevapladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarda Roblox ve WhatsApp gündemlerine dair merak edilenleri cevapladı.

BTK olarak Roblox konusunda yetkilerin kullanıldığını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp hakkında da açıklamalarda bulundu.

“Sizin WhatsApp yazışmalarını devlet göremez. Güvenlikle ilgili alınması gereken önlemler alınır."

“Sizin WhatsApp yazışmalarını devlet göremez. Güvenlikle ilgili alınması gereken önlemler alınır."

Uraloğlu, devletin WhatsApp mesajlarını göremediğini, ayrıca 'Bir hukuki süreç ve yargı kararı olmadığı sürece kimsenin telefonunun takip edilmeyeceğini' belirtti.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları bunun doğru olmadığını, kendi WhatsApp mesajlarının mahkemece okunduğunu iddia etti.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları bunun doğru olmadığını, kendi WhatsApp mesajlarının mahkemece okunduğunu iddia etti.
twitter.com

Kullanıcıların kafasını karıştıran bu açıklamanın ardından, WhatsApp'ın gizlilik önlemlerine bir göz attık.

Kullanıcıların kafasını karıştıran bu açıklamanın ardından, WhatsApp'ın gizlilik önlemlerine bir göz attık.

Mesajlaşma kısmında gördüğünüz 'Uçtan-uca-şifreleme' özelliğini WhatsApp, şu cümlelerle özetliyor;

WhatsApp Messenger üzerinden başka bir kişiyle sohbet ettiğinizde, WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme özelliği kullanılır. Uçtan uca şifreleme özelliği, gönderilen içeriklerin yalnızca siz ve iletişim kurduğunuz kişi tarafından okunabilmesini veya dinlenebilmesini sağlar. Böylece WhatsApp dahil olmak üzere aradaki hiçbir taraf gönderilen içerikleri okuyamaz veya dinleyemez.

WhatsApp'ın bu açıklamasını biraz daha iyi anlamak için sosyal medya kullanıcısı ve Siber Güvenlik Uzmanı Utku Şen'e kulak verelim.

WhatsApp'ın bu açıklamasını biraz daha iyi anlamak için sosyal medya kullanıcısı ve Siber Güvenlik Uzmanı Utku Şen'e kulak verelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

WhatsApp, signal protokolü kullanarak mesajları uçtan-uca-şifreler.

WhatsApp, signal protokolü kullanarak mesajları uçtan-uca-şifreler.
twitter.com

  • Böylece mesajın açık halini sadece alan cihaz ve gönderen cihaz okuyabilir. WhatsApp server'larında bile açık hali bulunmaz.

  • Signal protokolü, signal messenderda da kullanılan protokoldür. Signal'in mucidi moxie marlenspike tarafından WhatsApp'a entegre edilmiştir.

  • Bu protokol üstünde yapılan bütün akademik çalışmalar güvenliğini doğrulamıştır

WhatsApp üzerinde yapılan tersine mühendislik çalışmaları, bu protokolün implementasyonunda bir terslik olmadığını göstermiştir.

WhatsApp üzerinde yapılan tersine mühendislik çalışmaları, bu protokolün implementasyonunda bir terslik olmadığını göstermiştir.

  • Çok çok komplike, şu an bilinmeyen bir arka kapı güvenlik açığı olabilir mi? Olabilir imkansız değil, ama bu varsa bile NSA'de çok az kişinin bildiği bir yöntem olarak kalır. Türkiye hükümeti bunu bilemez.

  • 'E peki X olayda WhatsApp mesajları okundu o n?' Telefona casus yazılım yüklendiği bir durumda mesajlar okunabilir. Ama bu çok hedefli ve pahalı bir saldırı olur. Toplu dinleme için kullanılamaz.

"E peki birilerinin mesajı mahkemede okunmuş o ne?" Eğer telefonu polise teslim ettiysen mesajlar oradan tabii ki okunur."

"E peki birilerinin mesajı mahkemede okunmuş o ne?" Eğer telefonu polise teslim ettiysen mesajlar oradan tabii ki okunur."

  • Ya da bir taraf mesajların ekran görüntüsünü mahkemeye verdiyse bu da okunur. Bu mesajlar WhatsApp'tan mahkeme kararı ile falan alınmıyor tabi ki. Böyle bir şey olsa bütün dünyanın konuştuğu büyük bir skandal olurdu.

  • Son olarak etkileşim için yalan söyleyen kişilere prim vermeyin. Uzman görüşü alırken de bu uzman 'koronavirüs Türklere bulaşmaz' tadında bir uzman mı yoksa gerçekten uzman mı diye düşünün.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın