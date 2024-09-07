WhatsApp Yazışmalarını Devlet Görüyor mu? Siber Güvenlik Uzmanı Açıkladı!
WhatsApp Yazışmalarını Devlet Görüyor mu? Siber Güvenlik Uzmanı Açıkladı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Roblox yasağına dair açıklamalarda bulundu. WhatsApp'a dair de açıklama yapan Bakan, WhatsApp yazışmalarını devletin göremediğini söyledi.
Kullanıcıların kafasını karıştıran paylaşımların ardından bir açıklama da siber güvenlik uzmanı Utku Şen'den geldi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarda Roblox ve WhatsApp gündemlerine dair merak edilenleri cevapladı.
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“Sizin WhatsApp yazışmalarını devlet göremez. Güvenlikle ilgili alınması gereken önlemler alınır."
Öte yandan sosyal medya kullanıcıları bunun doğru olmadığını, kendi WhatsApp mesajlarının mahkemece okunduğunu iddia etti.
Kullanıcıların kafasını karıştıran bu açıklamanın ardından, WhatsApp'ın gizlilik önlemlerine bir göz attık.
WhatsApp'ın bu açıklamasını biraz daha iyi anlamak için sosyal medya kullanıcısı ve Siber Güvenlik Uzmanı Utku Şen'e kulak verelim.
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WhatsApp, signal protokolü kullanarak mesajları uçtan-uca-şifreler.
WhatsApp üzerinde yapılan tersine mühendislik çalışmaları, bu protokolün implementasyonunda bir terslik olmadığını göstermiştir.
"E peki birilerinin mesajı mahkemede okunmuş o ne?" Eğer telefonu polise teslim ettiysen mesajlar oradan tabii ki okunur."
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