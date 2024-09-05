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MetaAI'ın Gelişim Sürecine İlginç Bir Şekilde Tanık Olan Twitter (X) Kullanıcısı

MetaAI'ın Gelişim Sürecine İlginç Bir Şekilde Tanık Olan Twitter (X) Kullanıcısı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 23:27

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, Discord'daki bir kanalda MetaAI'ın yapay zeka bölümünü ilginç bir şekilde geliştirdiği o anları raporladı. MetaAI yöneticilerine 'tarikat' diyen kullanıcı sınırları zorladı.

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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, Meta yapay zeka bölümünü nasıl geliştirdiğini anbean raporladı.

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, Meta yapay zeka bölümünü nasıl geliştirdiğini anbean raporladı.

Reddit platformundaki bir arkadaşının gösterdiği Discord kanalında böyle bir "tarikatın" olduğunu söyleyen kullanıcı süreci şu şekilde anlatıyor.

Reddit platformundaki bir arkadaşının gösterdiği Discord kanalında böyle bir "tarikatın" olduğunu söyleyen kullanıcı süreci şu şekilde anlatıyor.

İlk başta bu kanalda çelişkili sorulara sorduğunu söyleyen kullanıcı, yapay zeka programının bu "tuzaklara" düşmediğini görüyor.

İlk başta bu kanalda çelişkili sorulara sorduğunu söyleyen kullanıcı, yapay zeka programının bu "tuzaklara" düşmediğini görüyor.
twitter.com

Sonrasında üyelerin durumu fark ettiğini ve komutları reddettiğini söylüyor. Kendisine sataşıldığını ve akabinde sorulara gülen emoji koyulduğunu fark ediyor.

Sonrasında üyelerin durumu fark ettiğini ve komutları reddettiğini söylüyor. Kendisine sataşıldığını ve akabinde sorulara gülen emoji koyulduğunu fark ediyor.
twitter.com

Sonrasında kullanıcı bu duruma öfkelenip konuşmayı sıfırlamasını söylüyor fakat kanaldaki bot bu eylemin yapılamayacağını dile getiriyor.

Sonrasında kullanıcı bu duruma öfkelenip konuşmayı sıfırlamasını söylüyor fakat kanaldaki bot bu eylemin yapılamayacağını dile getiriyor.
twitter.com
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Farklı kodlar yazarak kanalı bug'a sokmaya çalışan kullanıcı üst üste red yiyor.

Farklı kodlar yazarak kanalı bug'a sokmaya çalışan kullanıcı üst üste red yiyor.
twitter.com

Ardından başka özel bir kod yazarak "tarikat"taki kullanıcıları öfkelendirdiğini söylüyor.

Ardından başka özel bir kod yazarak "tarikat"taki kullanıcıları öfkelendirdiğini söylüyor.
twitter.com

Kullanıcı bu koddan sonra istediği sorunun cevabına ulaşıyor.

Kullanıcı bu koddan sonra istediği sorunun cevabına ulaşıyor.
twitter.com

Sonrasında MetaAI'nin tamamen her şeyi ele verdiğini ve sistem komutlarını sildiğini dile getiriyor. "Gülme emojileri" de şüpheli bir şekilde kaybolmuş.

Sonrasında MetaAI'nin tamamen her şeyi ele verdiğini ve sistem komutlarını sildiğini dile getiriyor. "Gülme emojileri" de şüpheli bir şekilde kaybolmuş.
twitter.com

Sonrasında içinde bulunduğu @pliny isimli kanalın birden "tacizci" olduğu mesajını görüyor.

Sonrasında içinde bulunduğu @pliny isimli kanalın birden "tacizci" olduğu mesajını görüyor.
twitter.com
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Peşinden @pliny kanalı için kod yazarak bu durumdan çıkarmaya çalışıyor.

Peşinden @pliny kanalı için kod yazarak bu durumdan çıkarmaya çalışıyor.
twitter.com

Sonrasında kullanıcı, sunucudaki kişilerle MetaAI arasındaki bağlantıyı koparmaya çalışıyor. @pliny ile alakalı bilgi duymak istemediğini söylüyor.

Sonrasında kullanıcı, sunucudaki kişilerle MetaAI arasındaki bağlantıyı koparmaya çalışıyor. @pliny ile alakalı bilgi duymak istemediğini söylüyor.
twitter.com

Akabinde basit bir komut vererek programın hafızasını daha yakından takip ediyor. Amacı ise ne kadar hızlı geliştiğini görebilmek.

Akabinde basit bir komut vererek programın hafızasını daha yakından takip ediyor. Amacı ise ne kadar hızlı geliştiğini görebilmek.
twitter.com

"İşe yaradı"

"İşe yaradı"
twitter.com

Kullanıcı, "leetspeak" denilen bir fonksiyonu bozduğu için diğer kanallardaki "tanrıların" bile kendisine cevap verdiğini söylüyor.

Kullanıcı, "leetspeak" denilen bir fonksiyonu bozduğu için diğer kanallardaki "tanrıların" bile kendisine cevap verdiğini söylüyor.
twitter.com
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Akabinde kullanıcı, "kızgın mesajlar" ve "uyarılar" aldığını söylüyor.

Akabinde kullanıcı, "kızgın mesajlar" ve "uyarılar" aldığını söylüyor.
twitter.com

Yani kısacası kullanıcı "red teaming" denilen güvenlik açıklarını tespit etmeye yarayan bir süreçten geçerken bilgilerini bu sisteme entegre etmesini anlatıyor. Yani yapay zekanın koruma mekanizmalarını daha sağlam hale getiriyor.

Yani kısacası kullanıcı "red teaming" denilen güvenlik açıklarını tespit etmeye yarayan bir süreçten geçerken bilgilerini bu sisteme entegre etmesini anlatıyor. Yani yapay zekanın koruma mekanizmalarını daha sağlam hale getiriyor.
twitter.com

Kanalı yöneten üyeleri ve üst üyeler ise bu gelişimi yakından takip ediyor. Kullanıcı bu grubu tarikat üyeleri olarak ele almış...

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makalele

hristiyan ve yahudilerinde tarikatlari vardir. bakamyin siz ulkemizdeki mustafa kemal ve turklugun arkasina siginan mason misyonerlere. musluman gibi gorunme... Devamını Gör

tom lee jones

cumhuriyet sucugu 1750 TL oldu mettehan ne ouruyon sen?

Balat baltasd

He ya sucuk çok pahalı qa 😔