Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Moda
Gördüğünüz Anda Ömrünüzden Ömür Götürüp Hayatı Sorgulamanıza Sebep Olacak Garip Kıyafetler

Gördüğünüz Anda Ömrünüzden Ömür Götürüp Hayatı Sorgulamanıza Sebep Olacak Garip Kıyafetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 20:08

Günümüzde ilginç moda anlayışlarına şahit oluyoruz. Bazıları her ne kadar bize hitap etse de bazıları gerçek anlamda göz kanatıyor. Hayatı sorgulatacak birbirinden ilginç kıyafetlere gelin beraber bakalım...👇

Kaynak: https://www.boredpanda.com/horrible-d...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk olarak bu kıyafetle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu kıyafetle başlayalım isterseniz...

2. Anlamak için uzun uzun baktım...

2. Anlamak için uzun uzun baktım...

3. Pek bi' fark göremedik!

3. Pek bi' fark göremedik!

4. Bu montları da unutmamak gerek tabii.

4. Bu montları da unutmamak gerek tabii.

5. 👇

5. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Yastık kılıfı mı bu?

6. Yastık kılıfı mı bu?

7. "Kara delik çalışması"

7. "Kara delik çalışması"

8. Yok artık!

8. Yok artık!

9. Gün boyu oturmaktan şu hale geldik ya.

9. Gün boyu oturmaktan şu hale geldik ya.

10. Araba yıkama fırçalarına benziyor.

10. Araba yıkama fırçalarına benziyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

11. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

12. Kafamızda bir sürü soru işareti var şu anda.

12. Kafamızda bir sürü soru işareti var şu anda.

13. Benim kabuslar...

13. Benim kabuslar...

14. Bizim doğa aşkı...

14. Bizim doğa aşkı...

15. Ve son olarak...

15. Ve son olarak...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.