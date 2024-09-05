Gördüğünüz Anda Ömrünüzden Ömür Götürüp Hayatı Sorgulamanıza Sebep Olacak Garip Kıyafetler
Gördüğünüz Anda Ömrünüzden Ömür Götürüp Hayatı Sorgulamanıza Sebep Olacak Garip Kıyafetler
Kaynak: https://www.boredpanda.com/horrible-d...
Günümüzde ilginç moda anlayışlarına şahit oluyoruz. Bazıları her ne kadar bize hitap etse de bazıları gerçek anlamda göz kanatıyor. Hayatı sorgulatacak birbirinden ilginç kıyafetlere gelin beraber bakalım...👇
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1. İlk olarak bu kıyafetle başlayalım isterseniz...
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2. Anlamak için uzun uzun baktım...
3. Pek bi' fark göremedik!
4. Bu montları da unutmamak gerek tabii.
5. 👇
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6. Yastık kılıfı mı bu?
7. "Kara delik çalışması"
8. Yok artık!
9. Gün boyu oturmaktan şu hale geldik ya.
10. Araba yıkama fırçalarına benziyor.
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11. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
12. Kafamızda bir sürü soru işareti var şu anda.
13. Benim kabuslar...
14. Bizim doğa aşkı...
15. Ve son olarak...
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