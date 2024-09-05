Theo James'in İstanbul'daki Hayranlarıyla Verdiği İlginç "El Pozu" Goygoy Malzemesi Oldu
Theo James'in İstanbul'daki Hayranlarıyla Verdiği İlginç "El Pozu" Goygoy Malzemesi Oldu
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen yakışıklı oyuncu Theo James, hayranlarıyla poz verdi. Verdiği ilginç 'el pozu' ise goygoycuların dilinden kurtulamadı.
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Hollywood'un yakışıklılarından Theo James denilince akan sular duruyor biliyorsunuz ki. Birçoğumuzun gözdesi James, hem karizmasıyla hem de oyunculuk performansıyla akıllara kazınıyor.
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelip herkesi şaşırtan başarılı oyuncu hayranlarıyla ayrıca poz vermeyi de ihmal etmedi.
James'in poz verirken yaptığı ilginç el hareketi de gözlerden kaçmadı.
O poz tabii ki de goygoycuların dilinden kurtulamadı.
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