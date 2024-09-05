Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Theo James'in İstanbul'daki Hayranlarıyla Verdiği İlginç "El Pozu" Goygoy Malzemesi Oldu

Theo James'in İstanbul'daki Hayranlarıyla Verdiği İlginç "El Pozu" Goygoy Malzemesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 17:50

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen yakışıklı oyuncu Theo James, hayranlarıyla poz verdi. Verdiği ilginç 'el pozu' ise goygoycuların dilinden kurtulamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hollywood'un yakışıklılarından Theo James denilince akan sular duruyor biliyorsunuz ki. Birçoğumuzun gözdesi James, hem karizmasıyla hem de oyunculuk performansıyla akıllara kazınıyor.

Hollywood'un yakışıklılarından Theo James denilince akan sular duruyor biliyorsunuz ki. Birçoğumuzun gözdesi James, hem karizmasıyla hem de oyunculuk performansıyla akıllara kazınıyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelip herkesi şaşırtan başarılı oyuncu hayranlarıyla ayrıca poz vermeyi de ihmal etmedi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelip herkesi şaşırtan başarılı oyuncu hayranlarıyla ayrıca poz vermeyi de ihmal etmedi.

James'in poz verirken yaptığı ilginç el hareketi de gözlerden kaçmadı.

James'in poz verirken yaptığı ilginç el hareketi de gözlerden kaçmadı.

O poz tabii ki de goygoycuların dilinden kurtulamadı.

O poz tabii ki de goygoycuların dilinden kurtulamadı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın