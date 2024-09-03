Kendisini Küçümseyen Şair İlhan Berk'in Kafasında Şişe Kıran Yazar Sevgi Soysal'ın Hikayesini Duymalısınız

Yazar Hakan Güngör, geçtiğimiz saatlerde Twitter (X) hesabında Sevgi Soysal ile İlhan Berk arasında geçen ilginç bir olayı anlattı. Sevgi Soysal'ın İlhan Berk'in kafasında şişe kırdığı o hikayenin detayları için buyrun.👇