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Kendisini Küçümseyen Şair İlhan Berk'in Kafasında Şişe Kıran Yazar Sevgi Soysal'ın Hikayesini Duymalısınız

Kendisini Küçümseyen Şair İlhan Berk'in Kafasında Şişe Kıran Yazar Sevgi Soysal'ın Hikayesini Duymalısınız

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 21:25

Yazar Hakan Güngör, geçtiğimiz saatlerde Twitter (X) hesabında Sevgi Soysal ile İlhan Berk arasında geçen ilginç bir olayı anlattı. Sevgi Soysal'ın İlhan Berk'in kafasında şişe kırdığı o hikayenin detayları için buyrun.👇

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Türkiye'nin önde gelen kadın yazarlarından ve feminist akımın öncülerinden biri olan Sevgi Soysal, Türkiye'nin toplumsal yapısını ve siyasi tarihini eserlerinde tema olarak almış ve dönemin Türkiye portresini başarıyla çizmiştir.

Türkiye'nin önde gelen kadın yazarlarından ve feminist akımın öncülerinden biri olan Sevgi Soysal, Türkiye'nin toplumsal yapısını ve siyasi tarihini eserlerinde tema olarak almış ve dönemin Türkiye portresini başarıyla çizmiştir.

İlhan Berk de Türk şiirine olan katkılarıyla bilinen bir şair. Kendisi o günün anlayışını değiştirmiş ve edebi görüşlere yepyeni bir şekil vermiştir.

İlhan Berk de Türk şiirine olan katkılarıyla bilinen bir şair. Kendisi o günün anlayışını değiştirmiş ve edebi görüşlere yepyeni bir şekil vermiştir.

Peki ikilinin arasındaki kaosu daha önce duymuş muydunuz? İlhan Berk'in Soysal'ın kitabını küçümsemesi üzerine kafasında şişe patlatıldığı hikayesini bir kullanıcı bu şekilde anlattı

Peki ikilinin arasındaki kaosu daha önce duymuş muydunuz? İlhan Berk'in Soysal'ın kitabını küçümsemesi üzerine kafasında şişe patlatıldığı hikayesini bir kullanıcı bu şekilde anlattı
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