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Dükkan Tabelasından Hallice LED'li Kirpikleriyle Göz Kamaştıran Yarışmacı Hayatı Sorgulattı

Dükkan Tabelasından Hallice LED'li Kirpikleriyle Göz Kamaştıran Yarışmacı Hayatı Sorgulattı

Gelin Evi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 17:57

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Geçtiğimiz günlerde Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programında ilginç anlar yaşandı. LED'li kirpikleriyle dükkan tabelalarını kıskandıran yarışmacının o anları gündem oldu.

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Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programında yarışan Mervenur isimli yarışmacı LED'li kirpikleriyle dikkat çekti.

Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programında yarışan Mervenur isimli yarışmacı LED'li kirpikleriyle dikkat çekti.

"Bu ışıltılı hayatı ben seçtim" diyerek dükkan tabelalarını kıskançlıktan çatlatan yarışmacının kirpiklerine yorumlar gecikmedi.

"Bu ışıltılı hayatı ben seçtim" diyerek dükkan tabelalarını kıskançlıktan çatlatan yarışmacının kirpiklerine yorumlar gecikmedi.

Viral olan o anlar:

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