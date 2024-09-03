Dükkan Tabelasından Hallice LED'li Kirpikleriyle Göz Kamaştıran Yarışmacı Hayatı Sorgulattı

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Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programında yarışan Mervenur isimli yarışmacı LED'li kirpikleriyle dikkat çekti.
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"Bu ışıltılı hayatı ben seçtim" diyerek dükkan tabelalarını kıskançlıktan çatlatan yarışmacının kirpiklerine yorumlar gecikmedi.
Viral olan o anlar:
Şimdi de kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇
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