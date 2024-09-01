Halkı Tarafından Acımasızca Parçalanıp Yenen Hollandalı Siyasi Lider Johan de Witt'in Trajik Hikayesi

Hollanda tarihinin en karanlık anlarından biri, Johan de Witt’in halk tarafından acımasızca parçalanarak öldürülmesiydi. 1672’de yaşanan bu vahşi olay, de Witt’in halkın öfkesinin hedefi olmasına neden oldu ve uzun yıllar unutulmayacak bir trajedi olarak hafızalarda kaldı. Linç edildikten sonra yenildiği iddia edilen Witt'in o trajik hikayesine hep beraber bakalım...

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