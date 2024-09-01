Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Tarih
Halkı Tarafından Acımasızca Parçalanıp Yenen Hollandalı Siyasi Lider Johan de Witt'in Trajik Hikayesi

Halkı Tarafından Acımasızca Parçalanıp Yenen Hollandalı Siyasi Lider Johan de Witt'in Trajik Hikayesi

Hollanda
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 15:39

Hollanda tarihinin en karanlık anlarından biri, Johan de Witt’in halk tarafından acımasızca parçalanarak öldürülmesiydi. 1672’de yaşanan bu vahşi olay, de Witt’in halkın öfkesinin hedefi olmasına neden oldu ve uzun yıllar unutulmayacak bir trajedi olarak hafızalarda kaldı. Linç edildikten sonra yenildiği iddia edilen Witt'in o trajik hikayesine hep beraber bakalım...

Kaynak: 1, 2, 3

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sıkı bir tarih tutkunuysanız 17. yüzyıl Hollanda'sının epey bi' kaotik olduğunu biliyorsunuzdur. O döneme en çok damgasını vuran olaylarından biriyse Johan de Witt'in trajik bir şekilde öldürülmesiydi.

Sıkı bir tarih tutkunuysanız 17. yüzyıl Hollanda'sının epey bi' kaotik olduğunu biliyorsunuzdur. O döneme en çok damgasını vuran olaylarından biriyse Johan de Witt'in trajik bir şekilde öldürülmesiydi.

Johan de Witt o dönemin en güçlü politik figürlerinden biriydi. Hollanda'da yaptığı reformlar sayesinde adını altın harflerle yazdıran Witt'in sonu, genel hayatının aksine oldukça trajik.

Johan de Witt o dönemin en güçlü politik figürlerinden biriydi. Hollanda'da yaptığı reformlar sayesinde adını altın harflerle yazdıran Witt'in sonu, genel hayatının aksine oldukça trajik.

Onca başarısına rağmen Witt'in sonu halkın linciyle geldi. İlk başlarda Witt, 1653 yılında Hollanda'nın en yüksek mevkisi olan Büyük Emeklilik makamına atandı.

Onca başarısına rağmen Witt'in sonu halkın linciyle geldi. İlk başlarda Witt, 1653 yılında Hollanda'nın en yüksek mevkisi olan Büyük Emeklilik makamına atandı.

Ülkeyi ekonomik ve askeri açıdan kalkındırdıktan sonra Witt büyük bir güç kazandı. Bu güç monarşi konusunda ısrar eden Orange-Nassau Hanedanlığı arasındaki çatışmayı da beraberinde getirdi. Bu grup o dönem Prens William'ı desteklerken Witt'in Cumhuriyetçi politikalarını tehlike olarak görüyordu.

Hollanda, İngiltere, Fransa ve Münster Piskoposluğu'nun saldırılarıyla karşılaştı. Bu durum halkın yönetimden memnuniyetsizlik duymasını beraberinde getirdi.

Hollanda, İngiltere, Fransa ve Münster Piskoposluğu'nun saldırılarıyla karşılaştı. Bu durum halkın yönetimden memnuniyetsizlik duymasını beraberinde getirdi.

O sene içerisinde Witt'in kardeşi Cornelis sahte bir komplo ile suçlanarak hapse atıldı ve işkence gördü. Witt sonrasında suikaste uğrasa da hayatta kaldı.

Cornelis de Witt'in hapisten çıkarılması ve ardından kardeşi Johan de Witt ile birlikte halkın önüne getirilmesi, trajedinin başlangıcı oldu. Lahey'de bir araya gelen öfkeli kalabalık, de Witt kardeşlere acımasızca saldırarak olayları geri dönülmez bir noktaya taşıdı.

Cornelis de Witt'in hapisten çıkarılması ve ardından kardeşi Johan de Witt ile birlikte halkın önüne getirilmesi, trajedinin başlangıcı oldu. Lahey'de bir araya gelen öfkeli kalabalık, de Witt kardeşlere acımasızca saldırarak olayları geri dönülmez bir noktaya taşıdı.

Halk tüm gücüyle kardeşlere saldırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kalabalık, iki kardeşi acımasızca linç ederek öldürdü ve cesetlerini parçaladı.

Kalabalık, iki kardeşi acımasızca linç ederek öldürdü ve cesetlerini parçaladı.

En ürkütücü detaylardan biri ise bazı kaynaklara göre, kalabalığın de Witt kardeşlerin etlerini yediği iddiasıydı. Bu olay Hollanda’nın “Rampjaar” olarak bilinen 1672 felaket yılının en karanlık anlarından biri olarak hafızalarda yer etti.

De Witt'in ölümü o dönem halkın öfkesini gözler önüne serdi. Orangistler güç kazanırken Prens William da iktidarı ele geçirdi.

De Witt'in ölümü o dönem halkın öfkesini gözler önüne serdi. Orangistler güç kazanırken Prens William da iktidarı ele geçirdi.

Günümüzde meraklı ziyaretçiler, Cornelis de Witt’in işkence gördüğü hapishaneyi gezebiliyorlar.

Günümüzde meraklı ziyaretçiler, Cornelis de Witt’in işkence gördüğü hapishaneyi gezebiliyorlar.

Lahey’deki Gevangenpoort adlı bu mekan, şimdi bir müze olarak hizmet veriyor. Binanın bir kısmı hapishane olarak geçen tarihini sergilerken, diğer kısmı ise modern bir sanat galerisi olarak kullanılıyor.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın