Halkı Tarafından Acımasızca Parçalanıp Yenen Hollandalı Siyasi Lider Johan de Witt'in Trajik Hikayesi
Halkı Tarafından Acımasızca Parçalanıp Yenen Hollandalı Siyasi Lider Johan de Witt'in Trajik Hikayesi
Hollanda tarihinin en karanlık anlarından biri, Johan de Witt’in halk tarafından acımasızca parçalanarak öldürülmesiydi. 1672’de yaşanan bu vahşi olay, de Witt’in halkın öfkesinin hedefi olmasına neden oldu ve uzun yıllar unutulmayacak bir trajedi olarak hafızalarda kaldı. Linç edildikten sonra yenildiği iddia edilen Witt'in o trajik hikayesine hep beraber bakalım...
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Sıkı bir tarih tutkunuysanız 17. yüzyıl Hollanda'sının epey bi' kaotik olduğunu biliyorsunuzdur. O döneme en çok damgasını vuran olaylarından biriyse Johan de Witt'in trajik bir şekilde öldürülmesiydi.
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Johan de Witt o dönemin en güçlü politik figürlerinden biriydi. Hollanda'da yaptığı reformlar sayesinde adını altın harflerle yazdıran Witt'in sonu, genel hayatının aksine oldukça trajik.
Onca başarısına rağmen Witt'in sonu halkın linciyle geldi. İlk başlarda Witt, 1653 yılında Hollanda'nın en yüksek mevkisi olan Büyük Emeklilik makamına atandı.
Hollanda, İngiltere, Fransa ve Münster Piskoposluğu'nun saldırılarıyla karşılaştı. Bu durum halkın yönetimden memnuniyetsizlik duymasını beraberinde getirdi.
Cornelis de Witt'in hapisten çıkarılması ve ardından kardeşi Johan de Witt ile birlikte halkın önüne getirilmesi, trajedinin başlangıcı oldu. Lahey'de bir araya gelen öfkeli kalabalık, de Witt kardeşlere acımasızca saldırarak olayları geri dönülmez bir noktaya taşıdı.
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Kalabalık, iki kardeşi acımasızca linç ederek öldürdü ve cesetlerini parçaladı.
De Witt'in ölümü o dönem halkın öfkesini gözler önüne serdi. Orangistler güç kazanırken Prens William da iktidarı ele geçirdi.
Günümüzde meraklı ziyaretçiler, Cornelis de Witt’in işkence gördüğü hapishaneyi gezebiliyorlar.
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