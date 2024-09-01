Yüksek Lisans Yapmaktan Vazgeçip Ev Hanımı Olmaya Karar Veren Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Yüksek Lisans Yapmaktan Vazgeçip Ev Hanımı Olmaya Karar Veren Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, yüksek lisans yapmaktan vazgeçip eşine ve çocuğuna çeşit çeşit yemek yapmak istediğini dile getirdi. Birçok kullanıcı bu duruma birbirinden farklı tepki gösterdi.
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Bir kullanıcı, ilk başta yurt dışında yüksek lisans yapmayı düşünse de şu anda tek hayalinin eşine ve çocuğuna yemek hazırlamak olduğunu söyleyince ortalık karıştı.
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Evlilikte iki tarafın da birbirini tolere etmesi tabii ki önemli ama bu radikal değişiklik sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...
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