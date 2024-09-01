"Flört Yetenekleriniz Ne Durumda?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Herkesi Güldüren Kişiler
"Flört Yetenekleriniz Ne Durumda?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Herkesi Güldüren Kişiler
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Flört döneminde farklı dinamikler benimseyebiliriz. Partnerimize bağlı olarak kararlarımız ve davranışlarımız farklılık gösterebiliriz.
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Birçok kullanıcı da birbirinden farklı cevaplar verdi👇
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Sizin flört yetenekleriniz ne durumda?
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Biz çıksak mı ya diyen kıza Merdivenleri mi dediğimde bıraktık biz bu işleri zirvede 😎😅😅😅