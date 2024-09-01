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"Flört Yetenekleriniz Ne Durumda?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Herkesi Güldüren Kişiler

"Flört Yetenekleriniz Ne Durumda?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Herkesi Güldüren Kişiler

Flört
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 10:53

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Flört yetenekleriniz ne durumda?' diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu. Gelen cevaplar hem güldürdü hem düşündürdü.

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Flört döneminde farklı dinamikler benimseyebiliriz. Partnerimize bağlı olarak kararlarımız ve davranışlarımız farklılık gösterebiliriz.

Öyle olacak ki, bir kullanıcı "Flört yetenekleriniz ne durumda?" diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Birçok kullanıcı da birbirinden farklı cevaplar verdi👇

Birçok kullanıcı da birbirinden farklı cevaplar verdi👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

Sizin flört yetenekleriniz ne durumda?

Sizin flört yetenekleriniz ne durumda?
twitter.com

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ömer

Biz çıksak mı ya diyen kıza Merdivenleri mi dediğimde bıraktık biz bu işleri zirvede 😎😅😅😅