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Zorunluluk Haline Gelmiş: Uçaklara Neden Soldan Biniliyor?

Zorunluluk Haline Gelmiş: Uçaklara Neden Soldan Biniliyor?

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 14:37

Seyahat esnasında aklımıza takılan bazı şeyler oluyor. Hosteslerin, kabin memurlarının pilotların deneyimleri ve önerileri bu süreçte büyük önem arz ediyor. Biz de bu içeriğimizde uçaklara neden soldan binildiğini tartıştık. Aslında son derece mantıklı bir sebebi var!

Hepimiz belirli aralıklarla uçak seyahati yapıyoruz. Fark ettiyseniz uçaklara hep soldan biniyoruz.

Peki uçaklara neden hep soldan binildiğini merak etmiş miydiniz? Aslında bunun arkasında ilginç bir sebep yatıyor.

Peki uçaklara neden hep soldan binildiğini merak etmiş miydiniz? Aslında bunun arkasında ilginç bir sebep yatıyor.

Teknik uçaklarda kapı sol tarafta konumlandırılmış ve yolcular da sol taraftan alınıyor. Bunun arkasındaki neden oldukça geleneksel.

Teknik uçaklarda kapı sol tarafta konumlandırılmış ve yolcular da sol taraftan alınıyor. Bunun arkasındaki neden oldukça geleneksel.

Geleneksel diyoruz, evet. Çünkü havacılığın çıktığı ilk yıllar, ilham kaynağı tamamen denizcilik bu sektöre ilham kaynağı oluyordu.

Geleneksel diyoruz, evet. Çünkü havacılığın çıktığı ilk yıllar, ilham kaynağı tamamen denizcilik bu sektöre ilham kaynağı oluyordu.

E haliyle gemilerdeki gelenek uçaklarda da uygulandı.

Eskiden, gemilerin yönünü belirlemek için sağ tarafta büyük bir kürek bulunurdu. Bu kürek, iskele ile gemi arasında kalıp zarar görmemesi için gemilere genellikle sol taraftan yanaşılırdı.

Eskiden, gemilerin yönünü belirlemek için sağ tarafta büyük bir kürek bulunurdu. Bu kürek, iskele ile gemi arasında kalıp zarar görmemesi için gemilere genellikle sol taraftan yanaşılırdı.

Eski gemilerde, kürekler arka tarafa alındıktan sonra bile soldan yanaşma alışkanlığı devam etti. Bu durum zamanla bir gelenek hâline geldi. İlginç bir şekilde, uçak tasarımcıları da bu geleneği benimsedi ve uçak kapılarını solda tasarlamaya başladılar.

Eski gemilerde, kürekler arka tarafa alındıktan sonra bile soldan yanaşma alışkanlığı devam etti. Bu durum zamanla bir gelenek hâline geldi. İlginç bir şekilde, uçak tasarımcıları da bu geleneği benimsedi ve uçak kapılarını solda tasarlamaya başladılar.

Bu yüzden günümüzdeki uçakların kapıları hala sol tarafta yer alıyor.

Yolcuların uçağa bindiği köprü bu geleneği kalıcı hale getirdi.

Yolcuların uçağa bindiği köprü bu geleneği kalıcı hale getirdi.

1959'da yolcu biniş köprüleri kullanılmaya başlandığında, uçaklara soldan biniş artık standart hale gelmişti. Bu köprüler, geleneksel olarak sol kapılara uygun şekilde tasarlandı ve uçuşla ilgili tüm düzenlemeler de buna göre yapıldı.

Böylece, valizlerin yüklenmesi ve yakıt ikmalinin uçağın sağ tarafından yapılması bir zorunluluk haline geldi. Bugün hala, ikram ve kargo işlemleri sağ tarafta gerçekleştirilirken yolcular uçağa soldan biniyor.

Böylece, valizlerin yüklenmesi ve yakıt ikmalinin uçağın sağ tarafından yapılması bir zorunluluk haline geldi. Bugün hala, ikram ve kargo işlemleri sağ tarafta gerçekleştirilirken yolcular uçağa soldan biniyor.

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