Zorunluluk Haline Gelmiş: Uçaklara Neden Soldan Biniliyor?
Zorunluluk Haline Gelmiş: Uçaklara Neden Soldan Biniliyor?
Seyahat esnasında aklımıza takılan bazı şeyler oluyor. Hosteslerin, kabin memurlarının pilotların deneyimleri ve önerileri bu süreçte büyük önem arz ediyor. Biz de bu içeriğimizde uçaklara neden soldan binildiğini tartıştık. Aslında son derece mantıklı bir sebebi var!
Hepimiz belirli aralıklarla uçak seyahati yapıyoruz. Fark ettiyseniz uçaklara hep soldan biniyoruz.
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