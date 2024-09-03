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Kalbim Çıt, Gözyaşım Pıt: Kalbi Kırılınca Duygularını Everest Dağı'nda Yaşayan Burçlar

Kalbim Çıt, Gözyaşım Pıt: Kalbi Kırılınca Duygularını Everest Dağı'nda Yaşayan Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 16:49

Birçoğumuz kendimizi insanlardan ve kötü olaylardan korumaya çalışıyoruz. Peki kalbi kırılınca adeta bir duvara dönüşerek duygularını Everest Dağı'nda yaşayan burçlar hangileri? Bu listenin ilk sırasında Akrepler yer alıyor!

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/a...
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Hayat bazen bize iyi davranmayabilir. Zorluklar, aksilikler üst üste gelebilir. Asıl önemli olan ise bu zorluklara en hasar almayacağımız şekilde göğüs gerebilmek.

Hayat bazen bize iyi davranmayabilir. Zorluklar, aksilikler üst üste gelebilir. Asıl önemli olan ise bu zorluklara en hasar almayacağımız şekilde göğüs gerebilmek.

Fakat bazı burçlar hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak doğuştan zorluklara göğüs germe eğilimindeler. Peki bu burçlar hangileri?

Fakat bazı burçlar hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak doğuştan zorluklara göğüs germe eğilimindeler. Peki bu burçlar hangileri?

Bu listenin ilk sırasında akrepler yer alıyor. Akreplerin derin duygusal yapısı onların birçok şeye daha hassas hale getiriyor.

Bu nedenle de Akrepler, herhangi birinden ihanet gördüğünde kin tutmaya eğilimliler. Anlık olarak bazı şeylere tepki gösteremeseler de bazı şeyleri içine yavaş yavaş atar ve beklenmedik zamanda patlarlar. Fakat Akrepleri diğer burçlardan ayıran en önemli özellikleri ise kendi iç dünyalarını ve içgüdülerini en iyi şekilde kontrol edebilmeleri.

İkinci sırada ise Oğlaklar var. Oğlakların yüksek standartları ve disiplini onları birçok konuda daha ketum ve sınır koyan insanlar haline getiriyor.

Konu hedeflere ulaşmak olunca Oğlaklar tüm varını yoğunu ortaya koymaktan asla çekinmiyor. Oğlaklar başarılı olduğunda her zaman daha fazlasını hak ettiğini düşünür. Yani anlayacağınız, önlerine çıkan engeller aslında birçoğu için çocuk oyuncağı. Bu Oğlakların doğasında var!

Başakları da unutmamak gerek tabii ki. Detaycılıkları olsun, pratik zekaları olsun Başaklar birçok şeyin üstesinden gelme konusunda bir numara!

Başakları da unutmamak gerek tabii ki. Detaycılıkları olsun, pratik zekaları olsun Başaklar birçok şeyin üstesinden gelme konusunda bir numara!

Mükemmeliyetçi yapıları sayesinde Başaklar herhangi bir olayda en ufak kusuru görebilir ve bunları en hızlı şekilde düzeltebilir. Bu kusurlar herhangi bir olayda olmak zorunda değil, onlar için kusur kendilerinde de olabilir, başkalarında da. E bunları düzeltmekte de üstlerine yok. Bu nedenle insanları ve olayları derince analiz etme içgüdüleri onları biraz daha ketum ve derin insanlar haline getiriyor.

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Ve son olarak Yengeçler! Sizler de takdir edersiniz Yengeçler bi' o kadar hassas bi' o kadar duygusal...

Yengeçlerin sürekli olarak bir şeyleri düzeltme içgüdüsü ve ilişkiye ellerinden geldiğince yatırım yapma isteği onları daha sert insanlar haline getiriyor. Yengeçlerin partnerilerine sıkı sıkıya bağlanmaları, ufak olumsuzluklarda kin besleme alışkanlıkları onları duygusal olarak zaman zaman daha sert insanlar haline getiriyor.

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