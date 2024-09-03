Kalbim Çıt, Gözyaşım Pıt: Kalbi Kırılınca Duygularını Everest Dağı'nda Yaşayan Burçlar
Kalbim Çıt, Gözyaşım Pıt: Kalbi Kırılınca Duygularını Everest Dağı'nda Yaşayan Burçlar
Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/a...
Birçoğumuz kendimizi insanlardan ve kötü olaylardan korumaya çalışıyoruz. Peki kalbi kırılınca adeta bir duvara dönüşerek duygularını Everest Dağı'nda yaşayan burçlar hangileri? Bu listenin ilk sırasında Akrepler yer alıyor!
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Hayat bazen bize iyi davranmayabilir. Zorluklar, aksilikler üst üste gelebilir. Asıl önemli olan ise bu zorluklara en hasar almayacağımız şekilde göğüs gerebilmek.
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Fakat bazı burçlar hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak doğuştan zorluklara göğüs germe eğilimindeler. Peki bu burçlar hangileri?
Bu listenin ilk sırasında akrepler yer alıyor. Akreplerin derin duygusal yapısı onların birçok şeye daha hassas hale getiriyor.
İkinci sırada ise Oğlaklar var. Oğlakların yüksek standartları ve disiplini onları birçok konuda daha ketum ve sınır koyan insanlar haline getiriyor.
Başakları da unutmamak gerek tabii ki. Detaycılıkları olsun, pratik zekaları olsun Başaklar birçok şeyin üstesinden gelme konusunda bir numara!
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Ve son olarak Yengeçler! Sizler de takdir edersiniz Yengeçler bi' o kadar hassas bi' o kadar duygusal...
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