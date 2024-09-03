Kalbim Çıt, Gözyaşım Pıt: Kalbi Kırılınca Duygularını Everest Dağı'nda Yaşayan Burçlar

Mükemmeliyetçi yapıları sayesinde Başaklar herhangi bir olayda en ufak kusuru görebilir ve bunları en hızlı şekilde düzeltebilir. Bu kusurlar herhangi bir olayda olmak zorunda değil, onlar için kusur kendilerinde de olabilir, başkalarında da. E bunları düzeltmekte de üstlerine yok. Bu nedenle insanları ve olayları derince analiz etme içgüdüleri onları biraz daha ketum ve derin insanlar haline getiriyor.