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Köpeklerin İşerken Neden Bir Ayaklarını Kaldırdığını Öğrenince Zekalarına Hayran Kalacaksınız

Köpeklerin İşerken Neden Bir Ayaklarını Kaldırdığını Öğrenince Zekalarına Hayran Kalacaksınız

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 20:09

Dört ayaklı dostlarımız birçok kez zekalarıyla bizi kendilerine hayran bırakıyorlar. Peki köpeklerin işerken neden bir ayaklarını kaldırdığını merak etmiş miydiniz? Bunun arkasında aslında çok zekice bir sebep yatıyor.

İşte detaylar...👇

Kaynak: https://www.mentalfloss.com/article/6...
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Dört ayaklı dostlarımız köpekler, bizimle birlikte yaşarken hem en güzel anlarımıza tanıklık ediyorlar hem de sadık bir dost oluyorlar. Bizler de bu süreçte onların anatomisini öğrenmek için çabalıyoruz.

Dört ayaklı dostlarımız köpekler, bizimle birlikte yaşarken hem en güzel anlarımıza tanıklık ediyorlar hem de sadık bir dost oluyorlar. Bizler de bu süreçte onların anatomisini öğrenmek için çabalıyoruz.

Peki köpekler neden işerken bir ayağını kaldırır? Bunun aslında son derece mantıklı bir sebebi var.

Peki köpekler neden işerken bir ayağını kaldırır? Bunun aslında son derece mantıklı bir sebebi var.

Bu sebep aslında köpeklerin birbiriyle nasıl iletişim kurduğuyla da ilgili. Bakalım neymiş?

Köpeklerin idrarını yaptığı yeri "işaretlediğini" hepimiz biliyoruz. Fakat asıl önemli olan bu işaretlemeyi nasıl yaptıkları.

Köpeklerin idrarını yaptığı yeri "işaretlediğini" hepimiz biliyoruz. Fakat asıl önemli olan bu işaretlemeyi nasıl yaptıkları.

Köpekler bir ayağını kaldırarak idrarını dikey bir yüzeye daha iyi yönlendirebilir. Bu sayede koku orada daha uzun süre kalır.

Eğer köpekler çömelip arka bacaklarını geriye doğru uzatırsa, idrar doğrudan zemine yönlenir ve toprak tarafından emilir.

Eğer köpekler çömelip arka bacaklarını geriye doğru uzatırsa, idrar doğrudan zemine yönlenir ve toprak tarafından emilir.

Bu köpeklerin kokuyu daha uzun süre tutabilmeleri için kullandıkları bir teknik aslında. Arka bacaklarını uzattıkları pozisyona da 'yarış atı' pozisyonu deniyor.

Bacak kaldırma hareketini küçük köpekler daha çok tercih eder. İdrarlarını yukarı doğru püskürterek gerçek boyutlarından daha büyük bir izlenim yaratırlar. Bu sayede büyük köpeklere gözdağı verirler.

Bacak kaldırma hareketini küçük köpekler daha çok tercih eder. İdrarlarını yukarı doğru püskürterek gerçek boyutlarından daha büyük bir izlenim yaratırlar. Bu sayede büyük köpeklere gözdağı verirler.

Pek çok erkek köpek, önce 'yarış atı' duruşuyla idrarını bırakır ve ergenlik çağında bacak kaldırma hareketine geçer. Bu davranış sadece erkek köpeklerle sınırlı değil. Dişi köpekler de bölge işaretleyebilir ancak genellikle idrarlarını çok yükseğe püskürtmeyen bir 'çömelme-kalkma' yöntemi kullanırlar.

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Köpek idrarı, diğer köpeklere sağlık durumu, cinsiyet ve stres seviyeleri gibi birçok bilgi iletir. Bu yüzden, köpeklerin idrarlarını doğru bir şekilde bırakmaları oldukça önemlidir.

Köpek idrarı, diğer köpeklere sağlık durumu, cinsiyet ve stres seviyeleri gibi birçok bilgi iletir. Bu yüzden, köpeklerin idrarlarını doğru bir şekilde bırakmaları oldukça önemlidir.

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