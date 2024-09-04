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İstanbul'a Gelen Theo James'i Göremeyen Hayranları Son Çareyi İşi Goygoya Vurmakta Buldu

İstanbul'a Gelen Theo James'i Göremeyen Hayranları Son Çareyi İşi Goygoya Vurmakta Buldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 16:31 Son Güncelleme: 04.09.2024 - 16:35

İngiliz aktör Theo James İstanbul'da görüntülendi! Galata Kulesi civarında gezdiği, bir Türk hayranının sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkan yakılıklı oyuncunun o fotoğrafları kendisini göremeyenlerin goygoyuna dahil oldu!

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Theo James, sinema dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olarak hızla yükselmeye devam ediyor. İngiltere doğumlu aktör, yetenekli oyunculuğu ve etkileyici karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olmasıyla birlikte adını duyuruyor.

Theo James, sinema dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olarak hızla yükselmeye devam ediyor. İngiltere doğumlu aktör, yetenekli oyunculuğu ve etkileyici karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olmasıyla birlikte adını duyuruyor.

'Uyumsuz' ve 'Kuralsız' filmlerindeki başarılı performanslarıyla büyük bir ün kazanan ve medyanın karizmatik ismimlerinden biri haline gelen Theo James'in Türkiye'yi ziyaret ettiği öğrenildi.

'Uyumsuz' ve 'Kuralsız' filmlerindeki başarılı performanslarıyla büyük bir ün kazanan ve medyanın karizmatik ismimlerinden biri haline gelen Theo James'in Türkiye'yi ziyaret ettiği öğrenildi.

Gündeme akıl almaz bir sürprizle gelen yakışıklı oyuncunun Türkiye'de olduğu bu fotoğrafla öğrenildi! Kendisini göremeyen sevenleri o gönderinin altında isyan etti.

Gündeme akıl almaz bir sürprizle gelen yakışıklı oyuncunun Türkiye'de olduğu bu fotoğrafla öğrenildi! Kendisini göremeyen sevenleri o gönderinin altında isyan etti.

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