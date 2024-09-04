Hakim Karşısına Çıkan Nihal ve Bahar Candan Kardeşler Mahkeme Salonunda Nefes Egzersizleri Yaptı
Hakim Karşısına Çıkan Nihal ve Bahar Candan Kardeşler Mahkeme Salonunda Nefes Egzersizleri Yaptı
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla yargılanan Bahar Candan ve Nihal Candan’ın davasında ilk duruşma başladı. Kimlik tespitleriyle başlayan duruşma esnasında, duygusal anlar yaşandı. Nihal Candan, ağlayarak kardeşi Bahar Candan’a seslendi ve ona moral vermeye çalıştı.
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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla yargılanan Bahar Candan için 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan için ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edilen davanın ilk duruşması bugün görüldü.
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Mahkeme salonunda, duygusal anlar yaşanırken ve kardeşler arasındaki dayanışma dikkat çekti. Kimlik tespitleriyle başlayan duruşma esnasında, duygusal anlar yaşandı. Nihal Candan'ın ağlayarak kardeşi Bahar Candan’a seslendi ve ona moral vermeye çalıştığı öğrenildi.
Duruşma esnasında Nihal Candan, "Dinle, soruları dinle sadece. Herkes seninle. Her şey çok güzel olacak, hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana. Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik" dedi.
Bahar Candan, sosyal medya işleriyle uğraştığını ve aylık gelirinin 60 bin TL ile 100 bin TL arasında değiştiğini belirtti.
Öte yandan, Gülnihal Çiçek olarak bilinen Nihal Candan, kimlik tespiti sırasında evli olduğunu ve avukatlık yaptığını ifade etti. Ancak, stajının iptal edildiğini ve bu nedenle mevcut bir aylık gelirinin bulunmadığını belirtti.
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Duruşmanın ilerleyen saatlerinde, iki kardeşin birbirlerine destek olmak için nefes egzersizleri yaptığı ve elleriyle kalp işareti gösterdikleri öğrenildi.
İddianamede, Bahar ve Nihal Candan’a yöneltilen suçlamaların kapsamı ve detayları hakkında bilgi verilirken, sanıkların suçlamalara nasıl yanıt verecekleri merakla bekleniyor. Savunma aşamasına geçilmesiyle birlikte, iki kardeşin karşı karşıya oldukları suçlamalarla ilgili nasıl bir savunma yapacakları ve yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği daha net bir şekilde ortaya çıkacak.
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