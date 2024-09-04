Hakim Karşısına Çıkan Nihal ve Bahar Candan Kardeşler Mahkeme Salonunda Nefes Egzersizleri Yaptı

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla yargılanan Bahar Candan ve Nihal Candan’ın davasında ilk duruşma başladı. Kimlik tespitleriyle başlayan duruşma esnasında, duygusal anlar yaşandı. Nihal Candan, ağlayarak kardeşi Bahar Candan’a seslendi ve ona moral vermeye çalıştı.