Gülben Ergen'den 15 Gündür Kayıp Olan Narin Haberlerine Getirilen Yayın Yasağına Müge Anlı Üzerinden Tepki

15 gün önce kaybolan Narin Güral hakkındaki gelişmeleri yakından takip etmesi beklenen Müge Anlı geçtiğimiz günlerde başlayan yeni sezonu yayın yasağı yüzünden konuyu işleyemeyeceğini belirterek açmıştı. İlk günden bu yana olayı yakından takip eden Gülben Ergen yine tepkisini ortaya koydu.