Gülben Ergen'den 15 Gündür Kayıp Olan Narin Haberlerine Getirilen Yayın Yasağına Müge Anlı Üzerinden Tepki
Gülben Ergen'den 15 Gündür Kayıp Olan Narin Haberlerine Getirilen Yayın Yasağına Müge Anlı Üzerinden Tepki
15 gün önce kaybolan Narin Güral hakkındaki gelişmeleri yakından takip etmesi beklenen Müge Anlı geçtiğimiz günlerde başlayan yeni sezonu yayın yasağı yüzünden konuyu işleyemeyeceğini belirterek açmıştı. İlk günden bu yana olayı yakından takip eden Gülben Ergen yine tepkisini ortaya koydu.
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Diyarbakır'da kuran kursu çıkışı kaybolan Narin Güran'dan 15 gündür haber alınamıyor. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili tepkiler ise büyümeye devam ediyor.
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Haluk Levent, Demet Akalın ve Gülben Ergen sanat dünyasının en çok ses çıkartan ünlülerinden olmaya devam ederken özellikle Ergen'in attığı tweetler gündeme yerleşiyor.
Narin'in Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolduğu detayını vurgulamasıyla birlikte bir sosyal medya kullanıcısı ile kavgaya tutuşan Ergen'in o cevabı ise gündeme oturmuştu.
Yeni sezona başlamasıyla Narin'i bulması beklenen Müge Anlı'nın "Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordunuz. Ancak, yayın yasağı nedeniyle bu konuyu detaylı bir şekilde irdeleyemedik. Yayın yasağı olmasaydı, Narin'in anne ve babası da stüdyomuzda olacaktı. Gelişmeleri ekran başından takipçilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım" ifadeleri ise tepki çekmişti.
Gülben Ergen, Münevver Karabulut davası gibi birçok dosyaya bakan ve gizemleri açığa kavuşturan Müge Anlı'nın yayın yasağı yüzünden bakamadığı Narin dosyasına tepki gösterdi.
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Ergen, "Münevver Karabulut cinayetini ve daha nicelerini canlı yayında çözen, yıllardır başarısına gölge düşmeyen #MügeAnlı yayın yasağından dolayı Türkiye’nin ayağa kalktığı #Narin felaketini işleyemiyor. Akıllara zarar!" şeklinde konuştu.
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