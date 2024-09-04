Tahliye Gününden Bu Yana Kocasını Yalnız Bırakmayan Dilan Polat, Engin Polat'ın Duruşması İçin Dua İstedi!
Tahliye Gününden Bu Yana Kocasını Yalnız Bırakmayan Dilan Polat, Engin Polat'ın Duruşması İçin Dua İstedi!
Dilan Polat, cezaevinden tahliye olduktan sonra eşini iki kez ziyaret etti bildiğiniz gibi. Cezaevindeki kocasını bu süreçte bir an olsun yalnız bırakmayan ve olabildiğince yanında bulunan Polat'tan ilk mesaj geldi!
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Dilan Polat, kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis gibi ciddi suçlamalarla tutuklanmış, ancak, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme, Polat’ın tutuksuz yargılanmasına karar vermiş ve bu nedenle 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.
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Tahliye edilmesiyle yine tüm gözleri kendisine çeviren Polat'a eşi tarafından getirilen "Konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin." yasakları da çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama, suç örgütü kurma ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla yargılanıyor ve çift, 28 sanıkla birlikte bugün mahkemeye çıkacak.
Bugün gerçekleşecek duruşma öncesi biricik Engin'ini tahliye oluşundan bu yana 2. kez ziyaret eden Dilan Polat Çorlu Cezaevinden çıkarken görüntülenmiş, zayıf ve bitkin halleriyle dikkat çeken ismin ağzını bıçak açmamıştı.
Tahliye olur olmaz telefona sarılıp sarılmayacağı merakla beklenen, dolayısıyla takipçi sayısında da oldukça hızlı bir artış olan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu kardeşini bir paylaşıp bir siliyordu bildiğiniz gibi.
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Kimilerine göre şu an başına gelenlerin nedeni olan sosyal medyada paylaşılan bu pozla evinde ve parmağındaki yüzüklerle dikkat çeken Dilan Polat'tan geçtiğimiz saatlerde ilk paylaşım geldi!
Biricik kocası Engin Polat'ın bugün gerçekleşecek duruşması için dua istedi!
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