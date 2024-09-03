Engin Hasretine Dayanamadı: Cezaevinden Çıkalı 15 Gün Olan Dilan Polat İkinci "Koca" Ziyaretini Gerçekleştirdi
Engin Hasretine Dayanamadı: Cezaevinden Çıkalı 15 Gün Olan Dilan Polat İkinci "Koca" Ziyaretini Gerçekleştirdi
Cezaevinden 19 Ağustos'ta tahliye olan çıktığı gibi de soluğu Engin Polat'ın yanında alan Dilan, 15 gün içerisindeki ikinci ziyaretini de bugün gerçekleştirdi! Ağzını yine bıçak açmadı...
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Dilan Polat'ın 4 Kasım'da başlayan cezaevi serüveni 19 Ağustos'ta sona erdi biliyorsunuz.
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Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılama kararıyla tahliye edildi. Tahliye edildiği günde de tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Cezaevi aracından ağlayarak can hıraş çıkan Dilan Polat'ın ilk işi eline telefonunu almak oldu.
Ablası Sıla Doğu'nun "telefon yasağını" takmayan Dilan'ın sosyal medya kontrolü hemen dillere düşmüştü.
Engin'siz evine dönmek istemeyen Dilan'in tahliyenin ardından ilk durağı da ablası Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki evi olmuştu. Oldukça zayıf ve bitik gözüken Dilan'ı ilk kez o zaman bu kadar yakından görmüştük.
Derken geçtiğimiz günlerde meşhur "enerciii" villasına dönüş yapmıştı kendisi, onu da ablasının "yanlışlıkla" yapıp sildiği paylaşımdan öğrenmiştik.
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Cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu geride bıraktığı Engin'inin yanında alan Dilan Polat, 15 günde ikinci ziyaretini birkaç dakika önce gerçekleştirdi.
Hasrete dayanamayan Dilan, Nilda'yı da alıp korumalarla Engin'ine koştu. Yine bitikti ama yalan olmasın bu sefer "gerekli bakımlar" yapılmış gibi duruyordu. Fakat ağzını bıçak açmadı!
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