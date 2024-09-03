Kafede Bile Rahat Yok: Yan Masadaki Erkeklerin "İkramından" Rahatsız Olan Merve Boluğur Mekanı Terk Etti!
Kafede Bile Rahat Yok: Yan Masadaki Erkeklerin "İkramından" Rahatsız Olan Merve Boluğur Mekanı Terk Etti!
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, geçtiğimiz gün arkadaşıyla bir mekanda otururken yan masadaki erkeklerden gelen ikramlardan rahatsız olup ortamı terk etti.
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Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül rolüyle hayatımıza giren o zamandan beri de çıkmayan güzel oyuncu Merve Boluğur, zaman içerisinde geçirdiği değişim, aniden değişen ruh hali ve imajıyla sık sık dillere düşüyor biliyorsunuz.
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Eski hallerini bilen herkesin "kendine napıyorsun?" tepkisini verdiği Boluğur, uzun zamandır da ekranlardan uzak.
Herhangi yeni bir projesi olmayan oyuncu, şimdilerde sosyal medyasına çekidüzen verme, kendine de yeni bir ben yaratma sürecinde.
Bu sefer gündemde olmasının sebebi ise Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre kendisine yaşatılan "rahatsızlık!"
İddiaya göre, geçtiğimiz gün yakın arkadaşıyla Bebek'te bir mekanda keyif yapan Merve Boluğur'un keyfi, yan masadaki erkekler ısrarla ikram yollayınca fena kaçtı. İki dakika içerisinde masadan kalkma kararı alan Boluğur, mekanı jet hızıyla terk etti.
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