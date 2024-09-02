Düğünden Sonra İlk Kez Beraber Görüntülendiler: Ebru Gündeş'ten Fazla Ayrı Takılan Damat Bey Göze Fena Battı!

Ebru Gündeş ve yeni eşi Murat Özdemir, düğünden sonra ilk kez Gazete Magazin muhabirleri tarafından beraber görüntülendi! Havaalanında muhabirlere dönüp de bakmayan çiftin, birbirinden çok ayrı dünyalarda yaşıyormuş gibi hareket etmesi sosyal medya kullanıcılarının gözüne fena battı!