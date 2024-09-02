Düğünden Sonra İlk Kez Beraber Görüntülendiler: Ebru Gündeş'ten Fazla Ayrı Takılan Damat Bey Göze Fena Battı!
Düğünden Sonra İlk Kez Beraber Görüntülendiler: Ebru Gündeş'ten Fazla Ayrı Takılan Damat Bey Göze Fena Battı!
Ebru Gündeş ve yeni eşi Murat Özdemir, düğünden sonra ilk kez Gazete Magazin muhabirleri tarafından beraber görüntülendi! Havaalanında muhabirlere dönüp de bakmayan çiftin, birbirinden çok ayrı dünyalarda yaşıyormuş gibi hareket etmesi sosyal medya kullanıcılarının gözüne fena battı!
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Sesiyle yıllardır milyonları kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, skandallarla dolu özel hayatıyla sık sık gündem olan isimlerden biliyorsunuz.
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İlk evliliğini Hamdi Vardar'la yapan Ebru Gündeş, ikinci evliliğini Ömer Durak'la üçüncü evliliğini de Reza Zarrab'la yapmıştı. Geçtiğimiz şubatta ise yine kaoslu ve sürpriz bir karar alarak Murat Özdemir'le nikah masasına oturmuştu.
Çift evlendikten sonra Ebru Gündeş hakkında çokça kez hamilelik iddiaları dolandı ama aslı astarı çıkmadı bu dedikoduların. Yalnızca bir kez düğünlerinden yansıyan videolarda yan yana gördüğümüz ve iki adet pozuna şahitlik ettiğimiz çift geçtiğimiz saatlerde ilk kez beraber görüntülendi!
Havaalanında görüntülenen "aşıklar" ne röportaj verdi ne dönüp de muhabire bir baktı.
Dikkat çeken detay, yeni damat Murat Özdemir'in Ebru Gündeş'in elini tutma çabasını görmezden gelip başka dünyadaymış gibi davranması oldu!
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Buyrun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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