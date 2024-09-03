Sezonu Yüzük Bularak Açmıştı: Mavi Tutkusuyla Bilinen Ata Demirer Şimdi de Denizden Yarı Değerli Taş Çıkarttı
Sezonu Yüzük Bularak Açmıştı: Mavi Tutkusuyla Bilinen Ata Demirer Şimdi de Denizden Yarı Değerli Taş Çıkarttı
Son zamanlarda deniz kıyısında yaptığı gezilerle, yüzme ve dalış aktiviteleri ile ilgi odağı olan Ata Demirer denizden çıkardıklarıyla da gündeme oturuyor. Sezonun sonuna yaklaşırken dalış yapan Demirer bu sefer de denizden yarı değerli taş çıkarttı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ata Demirer, son dönemdeki projeleri ve özel yaşamıyla adından sıkça söz ettiriyor. Türk eğlence dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Demirer, hem sahne performansları hem de yeni projeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem komedi hem de müzik alanındaki başarısıyla tanınan Demirer aldığı sahneler dışında aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da adından bahsettiriyor.
Yaz aylarını Ege kıyılarında geçiren Ata Demirer sezonun başlamasıyla birlikte kendini serin sulara atmış, atmasıyla birlikte de bulduğu alyans ile sosyal medyaya damgasını vurmuştu.
Ayazma plajında alyans bulan ve sağ salim sahibine ulaştıran Demirer yine maviliklere daldı ve denizden eli boş çıkmadı!
Sevdalı ismini verdiği teknesiyle sezon sonu yaklaşırken maviliklerin tadını çıkartmaya devam eden Demirer dalış yaptığı esnada yarı değerli bir taş buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya kullanıcılarının birbirinden farklı cevapları gecikmedi tabii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Ne zaman görsem volkan ve sertaç ikilisi aklıma geliyor.