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Sezonu Yüzük Bularak Açmıştı: Mavi Tutkusuyla Bilinen Ata Demirer Şimdi de Denizden Yarı Değerli Taş Çıkarttı

Sezonu Yüzük Bularak Açmıştı: Mavi Tutkusuyla Bilinen Ata Demirer Şimdi de Denizden Yarı Değerli Taş Çıkarttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 20:36

Son zamanlarda deniz kıyısında yaptığı gezilerle, yüzme ve dalış aktiviteleri ile ilgi odağı olan Ata Demirer denizden çıkardıklarıyla da gündeme oturuyor. Sezonun sonuna yaklaşırken dalış yapan Demirer bu sefer de denizden yarı değerli taş çıkarttı!

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Ata Demirer, son dönemdeki projeleri ve özel yaşamıyla adından sıkça söz ettiriyor. Türk eğlence dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Demirer, hem sahne performansları hem de yeni projeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ata Demirer, son dönemdeki projeleri ve özel yaşamıyla adından sıkça söz ettiriyor. Türk eğlence dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Demirer, hem sahne performansları hem de yeni projeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Hem komedi hem de müzik alanındaki başarısıyla tanınan Demirer aldığı sahneler dışında aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da adından bahsettiriyor.

Hem komedi hem de müzik alanındaki başarısıyla tanınan Demirer aldığı sahneler dışında aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da adından bahsettiriyor.

Yaz aylarını Ege kıyılarında geçiren Ata Demirer sezonun başlamasıyla birlikte kendini serin sulara atmış, atmasıyla birlikte de bulduğu alyans ile sosyal medyaya damgasını vurmuştu.

Yaz aylarını Ege kıyılarında geçiren Ata Demirer sezonun başlamasıyla birlikte kendini serin sulara atmış, atmasıyla birlikte de bulduğu alyans ile sosyal medyaya damgasını vurmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Ayazma plajında alyans bulan ve sağ salim sahibine ulaştıran Demirer yine maviliklere daldı ve denizden eli boş çıkmadı!

Ayazma plajında alyans bulan ve sağ salim sahibine ulaştıran Demirer yine maviliklere daldı ve denizden eli boş çıkmadı!

Sevdalı ismini verdiği teknesiyle sezon sonu yaklaşırken maviliklerin tadını çıkartmaya devam eden Demirer dalış yaptığı esnada yarı değerli bir taş buldu.

Sevdalı ismini verdiği teknesiyle sezon sonu yaklaşırken maviliklerin tadını çıkartmaya devam eden Demirer dalış yaptığı esnada yarı değerli bir taş buldu.
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Sosyal medya kullanıcılarının birbirinden farklı cevapları gecikmedi tabii!

Sosyal medya kullanıcılarının birbirinden farklı cevapları gecikmedi tabii!
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Vural Özlem

Ne zaman görsem volkan ve sertaç ikilisi aklıma geliyor.