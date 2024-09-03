Sezonu Yüzük Bularak Açmıştı: Mavi Tutkusuyla Bilinen Ata Demirer Şimdi de Denizden Yarı Değerli Taş Çıkarttı

Son zamanlarda deniz kıyısında yaptığı gezilerle, yüzme ve dalış aktiviteleri ile ilgi odağı olan Ata Demirer denizden çıkardıklarıyla da gündeme oturuyor. Sezonun sonuna yaklaşırken dalış yapan Demirer bu sefer de denizden yarı değerli taş çıkarttı!