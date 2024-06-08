Ata Demirer'in Yüzük Çağrısı Cevapsız Kalmadı: Kardelen Hanım Alyansına Kavuştu, Goygoyu Bitmek Bilmedi!
Ata Demirer'in Yüzük Çağrısı Cevapsız Kalmadı: Kardelen Hanım Alyansına Kavuştu, Goygoyu Bitmek Bilmedi!
“Ata Demirer Gazinosu” ile yaz turnesine çıkmaya hazırlanan Ata Demirer, geçtiğimiz gün Ayazma plajında alyans buldu. Twitter hesabından yüzüğün sahibine seslenen Demirer kısa sürede Kardelen hanıma ulaştı.
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Yaz aylarını Ege kıyılarında geçiren Ata Demirer, kendini Fedon'dan önce mavi sulara atarak yaza erken bir başlangıç yapmıştı, belki hatırlarsınız!
Tatilin keyfini çıkartan Demirer, geçtiğimiz gün Ayazma plajında alyans bulmuş, yüzüğün içerisinde ismi yazılı olan Kardelen hanıma ulaşabilmek için yaptığı paylaşımla sosyal medyanın sallamıştı.
"Ayazma Plajı'nda denizde yüzüğünü düşüren 23/09/23 plakalı Kardelen Hanım, yüzük bende. Bul beni, olmadı karakola bırakırım." notuyla esprili bir paylaşım yapan ünlü oyuncunun attığını tweete birçok yorum gelmişti...
Alyansın sahibine seslenerek sosyal medyayı sallayan Demirer Kardelen hanımı bularak amacına ulaştı! "Ata bey, o Kardelen benim 🤭 1 Haziran'da müstakbel eşim düşürdü, düşürmez olaydı. Lütfen görünüz 🙏" yazdığı tweeti paylaşan Kardelen hanım müstakbel eşinin alyansını da ekledi...
Sosyal medya hesabından Ata Demirer'e ulaşan Kardelen hanım yüzüğüne böylece kavuştu! Yapılan goygoyun ardı arkası kesilmedi tabii...
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Demirer'den haber geldi...Yüzük yola çıktı! Umuyoruz ki sahibine sağ salim ulaşır...
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