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CSI: Bozcaada! Kumsalda Yüzük Bulan Ata Demirer Her Plaja Lazım

CSI: Bozcaada! Kumsalda Yüzük Bulan Ata Demirer Her Plaja Lazım

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
07.06.2024 - 16:04

Haziran ayına girmemizle birlikte kumsal sezonu da -Fedon denize düşsün ya da düşmesin, fark etmez- açılmış oldu. Ege kıyılarına yavaş yavaş akın eden ünlülerimiz şimdiden tatil pozları vermeye başladı. Bazı isimler de sahil kıyılarının gediklilerinden. Mesela Bozcaada desek akla gelecek isim belli, elbette Ata Demirer! Ünlü komedyenin sahilden yaptığı bir paylaşım sosyal medyada güzel bir goygoy konusu olmaya yetti.

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Dört bir köşesi cennet Türkiye'nin en nadide adalarının başında hiç kuşkusuz Bozcaada geliyor. Son yıllarda öylesine büyük bir ilgi var ki bu adamıza adanın en büyük ünlüsü bile belli. Kim bu isim? Elbette Ata Demirer!

Dört bir köşesi cennet Türkiye'nin en nadide adalarının başında hiç kuşkusuz Bozcaada geliyor. Son yıllarda öylesine büyük bir ilgi var ki bu adamıza adanın en büyük ünlüsü bile belli. Kim bu isim? Elbette Ata Demirer!
twitter.com

Şu gerçeği kabul edelim artık, Bozcaada demek Ata Demirer demek! Bozcaada'nın müdavimlerinden biri olan ünlü komedyen, plajdan yaptığı bir paylaşımla hem yüzleri gülümsetti hem de tatlışko bir goygoyun da startını verdi.

Ata Demirer'in Bozcaada'nın en ünlü plajı Ayazma'da yaptığı paylaşım şöyleydi:

Ata Demirer'in Bozcaada'nın en ünlü plajı Ayazma'da yaptığı paylaşım şöyleydi:

'Ayazma Plajı'nda denizde yüzüğünü düşüren 23/09/23 plakalı Kardelen Hanım, yüzük bende. Bul beni, olmadı karakola bırakırım.'

Ata Demirer'in yaptığı bu paylaşımda neredeyse herkes bambaşka detaylara takıldı.

Ata Demirer'in yaptığı bu paylaşımda neredeyse herkes bambaşka detaylara takıldı.
twitter.com

İlk göze çarpan detay, bir kullanıcının 'Alyans içine eşin ismi yazılır' hatırlatması oldu. Bu durumda Ata Demirer'i bulması gereken kişi Kardelen Hanım değil Kardelen Hanım'ın eşi oluyor tabii ki. Ata Demirer bu olasılığa hazır mı orası belli değil.

Eşya bulup sahibine teslim etmeyi isteyenler komedyenin kapısını çaldı

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Göz pınarlarımızı harekete geçiren bir tweet de şuydu:

Göz pınarlarımızı harekete geçiren bir tweet de şuydu:
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İnanır mısınız ama yüzüğün 1 (yazıyla bir) yıl içinde kaybolmasına üzülenler dahi çıktı!

İnanır mısınız ama yüzüğün 1 (yazıyla bir) yıl içinde kaybolmasına üzülenler dahi çıktı!
twitter.com

Ama içlerinde en güzeli olayı CSI: Bozcaada moduna çeviren kullanıcıydı.

Ama içlerinde en güzeli olayı CSI: Bozcaada moduna çeviren kullanıcıydı.
twitter.com

'Yolun düşerse Kumbağ taraflarına bak abi' diyerek 'Ata Demirer aslında her plaja lazım' dedirtti.

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