CSI: Bozcaada! Kumsalda Yüzük Bulan Ata Demirer Her Plaja Lazım
CSI: Bozcaada! Kumsalda Yüzük Bulan Ata Demirer Her Plaja Lazım
Haziran ayına girmemizle birlikte kumsal sezonu da -Fedon denize düşsün ya da düşmesin, fark etmez- açılmış oldu. Ege kıyılarına yavaş yavaş akın eden ünlülerimiz şimdiden tatil pozları vermeye başladı. Bazı isimler de sahil kıyılarının gediklilerinden. Mesela Bozcaada desek akla gelecek isim belli, elbette Ata Demirer! Ünlü komedyenin sahilden yaptığı bir paylaşım sosyal medyada güzel bir goygoy konusu olmaya yetti.
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Dört bir köşesi cennet Türkiye'nin en nadide adalarının başında hiç kuşkusuz Bozcaada geliyor. Son yıllarda öylesine büyük bir ilgi var ki bu adamıza adanın en büyük ünlüsü bile belli. Kim bu isim? Elbette Ata Demirer!
Ata Demirer'in Bozcaada'nın en ünlü plajı Ayazma'da yaptığı paylaşım şöyleydi:
Ata Demirer'in yaptığı bu paylaşımda neredeyse herkes bambaşka detaylara takıldı.
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Göz pınarlarımızı harekete geçiren bir tweet de şuydu:
İnanır mısınız ama yüzüğün 1 (yazıyla bir) yıl içinde kaybolmasına üzülenler dahi çıktı!
Ama içlerinde en güzeli olayı CSI: Bozcaada moduna çeviren kullanıcıydı.
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