CSI: Bozcaada! Kumsalda Yüzük Bulan Ata Demirer Her Plaja Lazım

Haziran ayına girmemizle birlikte kumsal sezonu da -Fedon denize düşsün ya da düşmesin, fark etmez- açılmış oldu. Ege kıyılarına yavaş yavaş akın eden ünlülerimiz şimdiden tatil pozları vermeye başladı. Bazı isimler de sahil kıyılarının gediklilerinden. Mesela Bozcaada desek akla gelecek isim belli, elbette Ata Demirer! Ünlü komedyenin sahilden yaptığı bir paylaşım sosyal medyada güzel bir goygoy konusu olmaya yetti.