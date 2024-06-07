Yeni Aşkı Güçlü Mete ile El Ele Yürürken Kameralara Yakalanan Ceyda Düvenci'nin Mutluluğu Çok Eleştirildi
Yeni Aşkı Güçlü Mete ile El Ele Yürürken Kameralara Yakalanan Ceyda Düvenci'nin Mutluluğu Çok Eleştirildi
Geçtiğimiz haftalarda kameralara ilk defa el ele yakalanan çiçeği burnunda çiftimiz Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete birlikte görüntülendi, o anlara yorum yağdı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uzun süredir üzerlerinde kara bulutlar dolaşan gözde çiftimiz Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak geçtiğimiz aylarda bilinmeyen bir nedenden tek celsede boşanmıştı.
Boşanma sonrası ihanet iddialarıyla anılan Düvenci ve Şakrak, konuyla ilgili net hiçbir açıklama yapmamış olsa da ikili kısa sürede aşkı başkalarında bulmuştu.
Yeni aşklara açık olduğunu belirten Düvenci de radyo programı sunucusu Güçlü Mete ile aşka yelken açmıştı. İkilinin kısa sürede birbirlerine yazdıkları aşk dolu notlara sosyal medyadan şahit olmuş olsak da ikiliyi kamera karşısında henüz bir kez gördük...
Geçtiğimiz akşam, Aslı İnandık'ın gösterisinden çıkarken görüntülenen Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin bu anlarına yorum yağdı👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın