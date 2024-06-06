"Sünnetimden Kalma Etek" Açıklamasıyla Kombinini Tanıtan Modacı Hakan Akkaya Dillere Düşmekten Kurtulamadı
"Sünnetimden Kalma Etek" Açıklamasıyla Kombinini Tanıtan Modacı Hakan Akkaya Dillere Düşmekten Kurtulamadı
Neredeyse hepimizin adını televizyon ekranlarından duyduğu ünlü modacı Hakan Akkaya farklı kombiniyle resmen topa tutuldu.
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Çoğumuzun gündüz kuşağındaki moda yarışmalarından tanıdığı, yaptığı yorumlarla ve dobralığıyla sık sık gündeme gelen Hakan Akkaya günümüzün ünlü modacılarından.
Moda programlarının haricinde birçok ünlü isimle çalışan ve olay yaratan farklı tasarımların altına imzasını atan Akkaya, İşte Benim Stilim, Bugün Ne Giysem ve Stil İkonu gibi programların yıllarca jüriliğini yapmış ve "bizimle değilsin" sözleriyle akıllara kazınmıştı.
Geçtiğimiz aylarda Gonca Vuslateri'nin YouTube programına konuk olan ünlü modacı, "Feminen i*ne" sözleriyle tepki çekmişti, belki hatırlarsınız.
Bu gece düzenlenen bir davete katılan Akkaya'nın tarzı gecenin odak noktalarından biri oldu. Muhabirlerin "Tarzınız çok konuşulacak cinsten" söylemlerine "Yoo, sünnetimden kalma bir etek onu giydim geldim. Kimin ne giydiğini konuşana kadar şurayı geliştirebilecek şeyler konuşsak da her şey çok daha keyifli olsa" ifadelerini kullanan modacıya kısa sürede yorum yağdı!
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