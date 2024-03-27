Sosyal Medyaya Duyduğu Nefreti Kusarken Dozu Kaçıran Hakan Akkaya Eşcinsellere Çıkışıyla Büyük Tepki Çekti!
Sosyal Medyaya Duyduğu Nefreti Kusarken Dozu Kaçıran Hakan Akkaya Eşcinsellere Çıkışıyla Büyük Tepki Çekti!
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Kariyerine 21 yaşında başlayan hızla da yükselen modacı Hakan Akkaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Birbirinden ünlü isimleri giydiren ve ses getiren defileler düzenleyen Akkaya'ya asıl aşınalığımız uzun yıllar boyunca yer aldığı moda programlarından geliyor.
İşte Benim Stilim, Bugün Ne Giysem ve Stil İkonu gibi moda programlarında jüri koltuğunda oturan Hakan Akkaya, her şeyden çok sivri dili ve feminen tavırlarıyla öne çıkıyor.
Yani evet, ani çıkışlarına, yükselmelerine bir miktar alışığız ama bu sefer konu başka...
Geçtiğimiz günlerde Gonca Vuslateri'nin YouTube programına konuk olan ünlü modacı, her şeyden çok Instagram'ın kapatılmasını istediğini söyleyerek başlıyor sözlerine.
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Derken aniden konuyu eşcinsellere çekerek, kaba bir cümle kuruyor ve "Fazla feminen i*ne görmek istemiyorum" diyor. Buradan sonra film kopuyor ama...
Buyurun önce o anları beraber izleyelim👇
Sonra da yıllardır Hakan Akkaya'yı izleyen ve tanıyan insanların gösterdiği tepkilere beraber bakalım! 👇
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