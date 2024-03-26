Şarkıdan Şarkıya Atlarken Sesini Değiştirip Enteresan Hallere Bürünen Selen Görgüzel, Cringe Komasına Soktu!
Şarkıdan Şarkıya Atlarken Sesini Değiştirip Enteresan Hallere Bürünen Selen Görgüzel, Cringe Komasına Soktu!
En son estetikli pozuyla gündeme oturan Selen Görgüzel, Müzik Evinde programına konuk oldu. Şarkı söylerken değiştirdiği sesi de mimikleri de dillere düştü!
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2014'te Hamdi Alkan'la evlenerek hayatımıza hızlı bir giriş yapan, 8 yıllık evliliğini 2022'de sonlandırıp önce oyunculuğa, sonra da şarkıcılığa soyunan Selen Görgüzel, zaman içerisinde oldukça dikkat çeken bir isim haline geldi.
Evliyken Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattığını söyleyen Selen Görgüzel, aşka dair fikirleri ve yıllarını evli olarak geçirdiği Alkan için "Artık dünya ahiret abim, kardeşim" açıklamasıyla afallatmıştı önce.
Ardından asla anlam verilemeyen oldukça uç bakım önerileriyle gündem oldu. Pet şişenin içinde taze sağılmış anne sütüyle Görgüzel, anne sütünü, immün sistemine iyi geldiği için yeni doğum yapmış arkadaşından özellikle temin ettiğini vurgulamıştı.
O da yetmedi, katıldığı bir programda evli kadınlara yüzlerine sperm sürmelerini tavsiye etti. Erkek menisinin canlıyken, aynı anda, tazeyken yüze sürülürse ciltte 'lifting' etkisi gösterdiğini söyleyen Görgüzel, Türk hanımlarına kocalarını kullanmalarını önermişti.
En son oldukça "gergin" bir pozunu paylaşan Selen hanım görenleri bir küçük şoka sokmuş, son haline tepki yağmasına sebep olmuştu.
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Müzik Evinde programının son konuğu olan Selen Görgüzel, bu sefer de şarkıdan şarkıya atlarken değiştirdiği sesi ve enteresan hareketleriyle dillere düştü!
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