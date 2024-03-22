Anne Sütü İçip Yüzüne Sperm Sürmek Fayda Etmeyince Bıçak Altına Yatan Selen Görgüzel'in Son Hali Olay Oldu
Anne Sütü İçip Yüzüne Sperm Sürmek Fayda Etmeyince Bıçak Altına Yatan Selen Görgüzel'in Son Hali Olay Oldu
Hamdi Alkan'la evliliğiyle magazin gündemine giriş yapan Selen Görgüzel, boşanmanın ardından sahneleriyle ve estetik açıklamalarıyla konuşulmaya başladı. Daha önce yüze sperm sürmenin faydalarından bahseden ve taze sağılmış anne sütüyle kameralara yakalanan Görgüzel, paylaşıp hemen sildiği estetikli fotoğrafıyla gündeme oturdu!
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2014'te Hamdi Alkan'la evlenen ve o günden sonra da magazine hızlı bir giriş yapan Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliğini 2022'de sonlandırdıktan sonra önce oyunculuğa, sonra da şarkıcılığa soyunmasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Hala düzenli olarak sahne alan Selen Görgüzel, bir dönem de magazin programı sunuculuğu yaptı. Fakat tüm bunların yanında kendisinin dillere düşmesinin en büyük sebebi yaptığı enteresan açıklamalar oldu.
Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattığını söyleyen Selen Görgüzel, daha sonra da yıllarını evli olarak geçirdiği Alkan için "Artık dünya ahiret abim, kardeşim" açıklamasında bulunmuştu mesela...
Bir de "bu da neymiş ya?" dedirten ilginç bakım önerileri var kendisinin. Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda pet şişenin içinde taze sağılmış anne sütüyle gezerken görüntülenen Görgüzel, anne sütünü, immün sistemine iyi geldiği için yeni doğum yapmış arkadaşından özellikle temin ettiğini vurgulamıştı.
Bununla da kalmadı, iki ay önce katıldığı bir programda, evli kadınlara yüzlerine sperm sürmelerini tavsiye etmişti. "Doktorlar tarafından onaylanan bir gerçek var ki o da erkek menisinin canlıyken, aynı anda, tazeyken yüze sürülürse ciltte 'lifting' etkisi gösteriyor" diyen Selen Görgüzel, Türk hanımlarına kocalarını kullanmalarını önermişti.
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Geçtiğimiz dakikalarda ise şoke eden bir görüntüyle karşılaştık. Bu son zamanlarda çok olmaya başladı, malum herkes bir değişim içerisinde ama eğer paylaştığı fotoğraf ciddiyse sizden Selen Görgüzel'ün hatırladığınız haline son bir kez bakmanızı rica ediyoruz...
Çünkü geçtiğimiz saatlerde, "Çok gergin olduğum doğrudur" notuyla paylaştığı ve kısa bir süre sonra da hemen sildiği fotoğrafında kendisine bir gram benzemiyor kendisi...
Gelin, bu değişime kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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istiyorsa ben fışkırtırım yüzüne spermimi