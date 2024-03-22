Anne Sütü İçip Yüzüne Sperm Sürmek Fayda Etmeyince Bıçak Altına Yatan Selen Görgüzel'in Son Hali Olay Oldu

Hamdi Alkan'la evliliğiyle magazin gündemine giriş yapan Selen Görgüzel, boşanmanın ardından sahneleriyle ve estetik açıklamalarıyla konuşulmaya başladı. Daha önce yüze sperm sürmenin faydalarından bahseden ve taze sağılmış anne sütüyle kameralara yakalanan Görgüzel, paylaşıp hemen sildiği estetikli fotoğrafıyla gündeme oturdu!