Sen de Bizdensin Willie: Ramazan Ayında Kur'an Okuduğunu Açıklayan Will Smith, İslamiyet Açıklamasında Bulundu
Sen de Bizdensin Willie: Ramazan Ayında Kur'an Okuduğunu Açıklayan Will Smith, İslamiyet Açıklamasında Bulundu
Kaynak: https://www.dailysabah.com/arts/cinem...
Eşiyle enteresan ilişki, attığı tokat ve daha niceleriyle gündemden düşmeyen dünyaca ünlü oyuncu Will Smith'in İslamiyet açıklamaları olay oldu!
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Umudunu Kaybetme, Ben Efsaneyim, Aşk Doktoru, Hancock, Siyah Giyen Adamlar gibi onlarca kült filmde rol almış dünyaca ünlü oyuncu Will Smith'i tanımayanınız yoktur.
Smith, uzunca bir süredir 2022 Oscar törenine damga vuran fiyaskosuyla gündemde çünkü bu bir kara leke olarak üstünde kaldı kendisinin.
Hatırlamayanlarınız varsa, Gecenin sunucusu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Smith ile ilgili bir şaka dile getirmiş, ve Will Smith ardından sahneye çıkıp Rock'a tokat atmıştı...
Hatta o olaylardan sonra Smith'in karısı ile özel hayatındaki sorunlar sürekli gündeme gelmişti.
Evli çiftin açık ilişki yaşadıkları, uzun yıllardır evlerini ayırdıkları, Will Smith'in eşcinsel ilişki yaşadığı gibi birçok ilginç detay ortaya çıkmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde Mısırlı gazeteci Amr Adeeb'in Big Time Podcast adlı programına konuk olan Will Smith, bu sefer de mübarek ramazan ayında yaptığı İslamiyet açıklamasıyla gündeme oturdu!
Geçen ramazan, Kur'an'ı sayfa sayfa okuduğunu açıklayan Will Smith, "Sadeliğine bayıldım. Kur'an bence çok açık, çok net. Yanlış anlaşılması zor. Kur'an'ın hem ruhu hem de doğrudanlığı çok güzel" ifadelerini kullandı.
Bu açıklamayı gören sosyal medya kullanıcıları da iki yorum yapmadan edemedi tabi... Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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