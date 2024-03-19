Söylemezsem Olmaz Masasında Büyük Skandal: 18 Mart'ta Mustafa Kemal Atatürk'ü Sansürlediler
Söylemezsem Olmaz Masasında Büyük Skandal: 18 Mart'ta Mustafa Kemal Atatürk'ü Sansürlediler
Beyaz TV'de yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz'da yaşanan Atatürk skandalı büyük tepki çekti.
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Pik noktasını Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto masada otururken yaşayan Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına mutlaka denk gelmişsinizdir.
Önce Arto'nun ardından Seren Serengil'in en son da Bircan Bali'nin veda ettiği Söylemez Olmaz uzunca bir süre eski etkileşimini yakalayamamıştı.
Büyük dalgalanmaların ardından nihayet yeni bir ekipte karar kılan ve son zamanlarda da büyük rağbet gören masanın yeni yorumcu koltuklarında Hande Sarıoğlu, Yağmur Çevik ve yeniden Arto oturuyor.
Her gün magazine dair gündem olan detayların masaya yatırıldığı programda Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik'in arasındaki atışmalar ve hatta kavgalar tepki çekiyor. İkilinin arasında müthiş bir gerilim olduğu her hallerinden belli oluyor!
Gelgelelim, normalde programda ortaya atılan kaynağı belirsiz ve enteresan iddialarla gündeme düşen Söylemezsem Olmaz'ın bu sefer gündemin göbeğinde olmasının sebebi ise bambaşka...
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18 Mart'taki programı açan Hande Sarıoğlu, sözlerine Çanakkale Zaferi'ni kutlayarak başladı. Dikkatleri ilk çeken şey, Hande Sarıoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili herhangi bir vurgu yapmadan "buradan tüm vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimize minnet ve saygıyla" cümlesini kurmasını oldu.
Ardından sıra Arto'ya geçti. Hande Sarıoğlu'na benzer bir şekilde kelimelerini temkinli seçen Arto ise "Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı. Çanakkale'yi geçilmez yapan şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum, bence en önemlisi bu. Ve Mustafa Kemal'le bütün arkadaşlarına Allah rahmet eylesin diyorum" açıklamasında bulundu.
Günün anlam ve önemine dair söz bırakma faslı Yağmur Çevik'e geçince ise işler epey çirkinleşti. Atatürk'ü telaffuz etmemeyi seçen Hande Sarıoğlu ve Arto'nun aksine ulu önderin tam adını söyleyen Yağmur Çevik sansür yedi.
"Buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ben de rahmet ve duayla anıyorum. Allah hepinizden razı olsun, bugün burada oturabiliyorsak sizlerin sayesinde. Hepinizi çok seviyoruz, unutmuyoruz" diyen Yağmur Çevik'in sesi Gazi dedikten sonra kesildi ve sonra tek geri verildi.
Bu sırada görüntüsünün verildiğinin farkında olmadan rejiyle iletişime geçmeyen Hande Sarıoğlu'nun hal ve hareketleri de 👇
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Arto ve Hande Sarıoğlu'nun yüzüne bariz yansıyan gerginlik de gözlerden kaçmadı.
Haliyle, YouTube'da tamamı yayınlanan programın altına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.
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İşte o anlar:
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