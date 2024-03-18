Büyük Aşkı Kemal Yıldız’la Kylie Jenner’a Nispet Yapan Banu Alkan Takipçisine Verdiği Cevapla Güldürdü!
Büyük Aşkı Kemal Yıldız’la Kylie Jenner’a Nispet Yapan Banu Alkan Takipçisine Verdiği Cevapla Güldürdü!
Büyük aşkı ve kocası Kemal Yıldız'ı paylaşan Banu Alkan, takipçisinden gelen yoruma verdiği cevapla güldürdü!
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Bir zamanların "Türkiye'nin en güzel kadını" denildiğinde parmakla gösterileni, nam-ı diğer Afrodit'i 👇
Yıllar geçse de çizgisini hiç bozmadan kendini yere göğe sığdıramayan ve kendine aşık halleriyle güldüren Banu Alkan, sık sık magazinin gündeminde yer alıyor...😂
En son izleyicinin karşısına Dünya Güzellerim Masada ile çıkan Banu Alkan, Bülent Ersoy'un ayrılma kararıyla beraber YouTube'daki serilerine Safiye Soyman'la baş başa devam ediyor.
Aynı zamanda yabancı ünlülerin de bir numaralı belalısı kendisi biliyorsunuz! Kylie Jenner' özel bir ilgisi olmasıyla birlikte dünyaca ünlü Hailey Bieber'ın da kendisini taklit ettiğine yürekten inanan Banu Alkan, bunu kanıtlarıyla sunuyor! 😂
Bir de "büyük aşkı" Kemal Yıldız var... Banu Alkan'ın Instagram hesabı yerlere göklere sığdıramadığı 21 yaş küçük eşi Kemal beyle dolu.
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Banu Alkan'ın hesabında şöyle bir dolaşırsanız, paylaşımlarının altına nispet (!) yaparcasına Kylie Jenner'ı etiketliyor kendisi. Özellikle de büyük aşkı Kemal Yıldız'ı paylaştığı zamanlarda! 😂
Geçtiğimiz gün de eşini paylaştı Afrodit. Fakat beklemediği yerden vuruldu... 😂
Kemal Yıldız'ın memelerine yorum yapan takipçisine her zamanki Banu Alkanlığını yaparak "sporla yapılıyor bebeğim" cevabını yapıştırdı. Spor salonundan çıkmadığı nasıl da belli ama değil mi? 😂
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