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Dakikalarca Ayakta Alkışlandı: Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in Özkan Uğur'suz İlk Konserinde Gözyaşı Sel Oldu

Dakikalarca Ayakta Alkışlandı: Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in Özkan Uğur'suz İlk Konserinde Gözyaşı Sel Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
17.03.2024 - 00:02

Can dostları ve yol arkadaşları Özkan Uğur'u yedi ay önce kaybeden Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Özkan'sız ilk MFÖ konserini verdi. Duyguların sel olduğu geceden yayılan görüntüler yürekleri burktu.

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1984 yılında müzik piyasasına giriş yapan ve o günden bugüne onlarca unutulmaz şarkıya imza atan MFÖ, geçtiğimiz temmuz ayında sonsuza dek yarım kaldı.

1984 yılında müzik piyasasına giriş yapan ve o günden bugüne onlarca unutulmaz şarkıya imza atan MFÖ, geçtiğimiz temmuz ayında sonsuza dek yarım kaldı.

Dile kolay 39 senedir yan yana, can cana sahneye çıkan üçlünün hikayesi grubun en deli dolusu Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesiyle sona erdi.

Dile kolay 39 senedir yan yana, can cana sahneye çıkan üçlünün hikayesi grubun en deli dolusu Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesiyle sona erdi.

Yıllardır mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz 2023 tarihinde yenik düşen Özkan Uğur'un vefatı tüm sanat camiasını ve ülkeyi derinden sarstı.

Yıllardır mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz 2023 tarihinde yenik düşen Özkan Uğur'un vefatı tüm sanat camiasını ve ülkeyi derinden sarstı.

52 yıllık can dostunu ve yol arkadaşını kaybeden Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in acısını da düştüğü boşluğu da anlatmaya kelimeler yetmedi.

52 yıllık can dostunu ve yol arkadaşını kaybeden Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in acısını da düştüğü boşluğu da anlatmaya kelimeler yetmedi.

Usta isim için düzenlenen cenaze töreninde sahneye çıkan Mazhar Alanson ve Fuat Güner, "Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık" diyerek biricik Özkan'larına veda etmişti.

Usta isim için düzenlenen cenaze töreninde sahneye çıkan Mazhar Alanson ve Fuat Güner, "Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık" diyerek biricik Özkan'larına veda etmişti.
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Ardından MFÖ'yle büyümüş, MFÖ sevdasına tutkun herkes "Bundan sonra ne olacak?" sorularını soruyorken Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den sahnelere döneceğine dair br açıklama gelmişti.

Ardından MFÖ'yle büyümüş, MFÖ sevdasına tutkun herkes "Bundan sonra ne olacak?" sorularını soruyorken Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den sahnelere döneceğine dair br açıklama gelmişti.

16 Mart'ta sahne alacaklarını açıklayan ikili, 

Kaderde bu varmış, en başa dönmek… İçimizde Özkan’la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile, delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Fuat ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!' 

notunu düşerek duygularını dile getirmişti.

Mazhar ve Fuat'ın Özkan'sız ilk konseri bu gece gerçekleşti... Sahnede yine harikalar yarattılar ama özlem büyüktü, Özkan'sız sahne eksikti.

Mazhar ve Fuat'ın Özkan'sız ilk konseri bu gece gerçekleşti... Sahnede yine harikalar yarattılar ama özlem büyüktü, Özkan'sız sahne eksikti.

Şarkılarını Özkan Uğur solosunu atmadan bitiremezlerdi, bitirmediler de... Barkovizyona yansıyan dev Özkan Uğur'la biten şarkının ardından dakikalarca süren bir alkış koptu.

Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in gözleri yaşlı hali ise yürek burktu. Seni çok özledik Özkan Uğur, yattığın yer incitmesin ❤️

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