Dakikalarca Ayakta Alkışlandı: Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in Özkan Uğur'suz İlk Konserinde Gözyaşı Sel Oldu

16 Mart'ta sahne alacaklarını açıklayan ikili,

Kaderde bu varmış, en başa dönmek… İçimizde Özkan’la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile, delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Fuat ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!'