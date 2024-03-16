Bu Gözler Bunu da Gördü: Yüz Gerdirme Ameliyatı Olan Cenk Eren'in Son Haline İnanamayacaksınız!
Bu Gözler Bunu da Gördü: Yüz Gerdirme Ameliyatı Olan Cenk Eren'in Son Haline İnanamayacaksınız!
Estetik yaptıran ünlü erkekler furyasına Cenk Eren de katıldı... Yüz gerdirme ameliyatından sonra son halini takipçileriyle paylaşan Cenk Eren'in takipçileri küçük çaplı bir kalp krizi geçirdi! 🙈
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Son zamanlarda herkes birbirine benzemeye başladı biliyorsunuz... Büyük dudaklar, çıkık elmacık kemikleri, çekik gözler, hokka burun ve inanılmaz gergin bir yüz!
Ünlü isimlerin yaptırdığı estetikler bugüne kadar hep çok konuşuldu fakat işin içine bariz bir şekilde erkekler de dahil olunca işler tuhaflaştı... Müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Rafet El Roman, Mustafa Sandal, Gökhan Özen son dönemde yüzündeki değişimle oldukça fazla konuşulan ünlülerden oldu.
Ve geçtiğimiz saatlerde hiç beklenmedik bir isimden hiç beklenmedik bir hamle geldi...
90'lı yıllardan beri hayatımızda olan, dillere pelesenk parçalarıyla nam salmış ünlü şarkıcı Cenk Eren'i tanımayanınız yoktur...
Magazinde sık konuşulmayan fakat gündeme düştü mü de olay olan Cenk Eren'in son paylaşımlarından yoğun bir filtre kullandığı belli oluyordu. Fakat iş fitrede kalır diyorduk açıkçası...
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Bu gözler bunları da gördü; şimdi sizden bildiğimiz, alıştığımız ve sevdiğimiz Cenk Eren'e son bir kere bakmanızı rica ediyoruz. Yeni halini gördükten sonra neye uğradığınızı şaşıracaksınız çünkü!
Karşınızda "nerelerdesin diyordunuz..." notuyla yüz gerdirme ameliyatının ardından yeni halini takipçileriyle paylaşan Cenk Eren!
Gelin, bu estetik müdahaleye kim neler demiş, kimler fenalık geçirmiş beraber bakalım! 👇😂
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