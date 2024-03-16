OIdu En Sonunda Oldu Bim Bam Bom: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Nihayet Evlilik Tarihi Verdi
OIdu En Sonunda Oldu Bim Bam Bom: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Nihayet Evlilik Tarihi Verdi
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
En son Dubai'den pozlarıyla gündeme gelen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın evlilik tarihi belli oldu!
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Bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce bir Melike Şahin konserinde el ele görüntülenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı hepimize sürpriz olmuştu biliyorsunuz!
Pınar Deniz'in hayran kitlesinin büyük bir bölümü aşk defteri kabarık Kaan Yıldırım'ı kendisine yakıştıramadı, ayrılacakları günü iple çekti hatta! Ama ikili, kimilerinin de favorisi haline geldi zaman içinde!
Samimi ve doğal halleriyle birçok insanın gönlünü fetheden çift, dizi sezonu kapanır kapanmaz Bodrum'a, ardından Yunanistan, İtalya ve son olarak da İngiltere'yi gezmişti...
Ve o tatillerden paylaştıkları fotoğraflar sayesinde, kendileri ilan etmese de hepimiz evlilik teklifi geldiğini anlamıştık!
Ardından Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den de açıklama geldi. Çift, ufuktaki evliliği kabul etmekle beraber özel hayatlarıyla ilgili konuşmak istemediklerini net bir şekilde belirtti.
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Magazinle çok iç içe olmayan çift, büyük bir başarıyla hiç kimsenin diline düşmeden ilişkisine devam ediyordu ki şans eseri, Kaan Yıldırım'ın paylaştığı bir hikayede biricik sevgilisi Pınar Deniz'e taktığı lakaba şahit olmuştuk 😂
En son Dubai tatiline giden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz gün o tatillerinden de pozlarını paylaştılar. Ve anladığımız o ki yine bir tatilde büyük kararlar verilmiş!
Nasıl derseniz, Takvim'den Doğan Savaş'ın özel haberine göre çiftin nikah tarihi belli olmuş bu sefer de!
Gelin, bu habere kimler ne demiş beraber bakalım! Mutluluklar diliyoruz!👇
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