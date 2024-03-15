Söylemezsem Olmaz Masasından Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Hakkında Yuva Yıkma Potansiyelli Şok İddialar!
Söylemezsem Olmaz Masasından Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Hakkında Yuva Yıkma Potansiyelli Şok İddialar!
Söylemezsem Olmaz masası tarafından uzun yıllardır favori ünlü çiftler arasında yer alan, hemen hemen herkesin gözdesi Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer hakkında zehir zemberek iddialar ortaya atıldı...
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"Ülkenin en yakışıklı erkeği sizce kim?" diye sorulduğunda akıllara gelen tek isim olan Kıvanç Tatlıtuğ, büyük çoğunluk için baştan aşağı her yönüyle ideal erkek ve ideal kocayı temsil ediyor biliyorsunuz.
Özel hayatıyla, daha doğrusu Başak Dizer'e olan aşkıyla sık sık gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılından bu yana mutlu ve huzurlu bir evlilik yürütüyor.
Bu aşk adamlığının yanında bir de baba tarafı var Kıvanç Tatlıtuğ'un... 2022'de Kurt Efe'yi kucaklarına alan çiftin çekirdek aile pozları herkesi kalbinden vuruyor!
Bu dünya tatlısı aileyi ve aşkı gören herkes bütün umutlarını "Başak Dizer şansına" bağlıyor fakat elbette Kıvanç Tatlıtuğ'un mesleği gereği yer aldığı samimi sahnelerin Başak Dizer'i rahatsız edip etmediği de merak ediliyor.
Uzun yıllardır beraber olan ikilinin hiç de böyle bir problemi varmış gibi gözükmüyor ama Başak Dizer'in kıskanç tarafı sık sık masaya yatırılıyor, Tatlıtuğ'un hemen hemen her aşk sahnesinden sonra Başak Dizer'e sabır dileniyor...
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Ara ara da Başak Dizer'in kıskançlık krizi yaşadığına dair dedikodular çıkıyor ama çift tüm asaletiyle uzak duruyor bu iddialardan. Fakat bu sefer ortaya atılan iddia daha öncekilerden farklı, hiç hak ekmedikleri halde yuva yıkma potansiyelli olanlardan!
Dedikodunun adresi tabii ki Söylemez Olmaz masası. Yağmur Çevik, Hande Sarıoğlu ve Arto'nun sunuculuğunu yaptığı programda Arto'nun başını çektiği ve Yağmur Çevik'in de desteklediği iddiaları duyunca "yok artık" diyeceksiniz!
Hande Sarıoğlu'nun başlattığı ve aslında Kıvanç Tatlıtuğ'un eşine, ailesine düşkünlüğünü övdüğü sohbette olaylar, Arto'nun gülerek, "Serenay'ı dudaklarından öptüğünde, normal bir erkeksin sen libido her şey var, hiç mi etkilenmezsin?" diye yükselmesiyle karışıyor...
Ardından Yağmur Çevik'ten "Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk tanıştığı dönemlerde bir münasebeti oldu, bir gecelik, iki gecelik" iddiası geliyor...
Bir şeyler biliyormuş havasına giren Arto, imalı imalı "Sizce Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un yaptığı bazı şeylere göz yumuyor olabilir mi?" sorusunu yöneltip resmen Kıvanç Tatlıtuğ'un aldattığını ve Başak Dizer'in de bu durumla barışık olduğunu öne sürüyor.
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Buyurun, o anları siz de izleyin sonra yorumlarda buluşalım! Mümkün mü böyle bir şey?
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