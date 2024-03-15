Söylemezsem Olmaz Masasından Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Hakkında Yuva Yıkma Potansiyelli Şok İddialar!

Ve 'Bence Başak Dizer bazı şeyleri biliyor ama konuşmuyor veya çok aşık veya yani yanlışlıkla olmuş hatalar olabilir belki de' diyerek bitiriyor. Yağmur Çevik'in 'Bildiğin bir şey var mı?' diye diretmesinin üzerine ise 'Bir şey söylemiyorum' demekle yetiniyor.