Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznür Serçeler, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun Aşkını Yorumladı
Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznür Serçeler, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun Aşkını Yorumladı
Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler, daha yeni yeni aşk yaşadıklarını kabullenen rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in setteki aşk durumunu yorumladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yakın arkadaş ve sevgiliye ihanetle başlayan, aylardır da inatla inkar edilen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yılan hikayesine dönen aşk hikayesini bilmeyen de duymadan da yoktur herhalde!
Hatırlarsınız her şey, Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine ortak arkadaşları ve aynı zamanda da yeni dizi partneri olan Mert Ramazan Demir'le tuhaf samimiyetiyle başlamıştı.
Ardından ayrılık haberi gelmişti... Zamanlaması yasak aşkı kanıtlayan olaylar silsilesi uzunca bir süre Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tarafından görmezden gelindi.
Fakat bilirsiniz, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır... Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, beraber çıktıkları yaz tatilinde denizde öpüşürken yakalandı.
Bu artık sürekli gel giti olan bir döngüye evrilmişti ki geçtiğimiz haftalarda Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu nihayet bu aşkı kabullenmeye karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Önce gece kulübünde dudak dudağa halleri yayılan çift, sonra Afra Saraçoğlu'nun evinden 32 diş ayrılırken görüntülendi. Ve ilk defa kaçmadılar! Şimdilerde de alışık olmadığımız bir şekilde bir yerlerden beraber çıkıyor, köşe kapmaca oynamıyorlar yani.
Hatta işler öyle kabullenilmiş bir vaziyette ki geçtiğimiz saatlerde rol arkadaşları, Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler, çiftin aşkı ve setteki halleri hakkında röportaj bile verdi!
Hem Afra Saraçoğlu'nun hem Mert Ramazan Demir'in inanılmaz profesyonel olduğunu belirten Serçeler, arkadaşlarını öve öve bitiremedi. Muhabirler, "aşklarını sette daha mı profesyonelce yaşıyorlar yani?" sorusu yöneltince de "böyle bir şey diyemem tabii ki ama çalışma ortamında işlerine o kadar odaklılar ki çoğu zaman böyle bir şeyi fark etmiyorum bile ben" itirafında bulundu.
E ne diyelim, buna da şükür! İşte Öznur Serçeler'in aşk sorulunca küçük bir afallasa da sonradan hiç yalanlamaya gerek duymadan verdiği detaylar!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın