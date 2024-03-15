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Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznür Serçeler, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun Aşkını Yorumladı

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznür Serçeler, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun Aşkını Yorumladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
15.03.2024 - 17:48 Son Güncelleme: 15.03.2024 - 17:58

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler, daha yeni yeni aşk yaşadıklarını kabullenen rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in setteki aşk durumunu yorumladı!

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Yakın arkadaş ve sevgiliye ihanetle başlayan, aylardır da inatla inkar edilen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yılan hikayesine dönen aşk hikayesini bilmeyen de duymadan da yoktur herhalde!

Yakın arkadaş ve sevgiliye ihanetle başlayan, aylardır da inatla inkar edilen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yılan hikayesine dönen aşk hikayesini bilmeyen de duymadan da yoktur herhalde!

Hatırlarsınız her şey, Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine ortak arkadaşları ve aynı zamanda da yeni dizi partneri olan Mert Ramazan Demir'le tuhaf samimiyetiyle başlamıştı.

Hatırlarsınız her şey, Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine ortak arkadaşları ve aynı zamanda da yeni dizi partneri olan Mert Ramazan Demir'le tuhaf samimiyetiyle başlamıştı.

Önce Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimiyetinden Mert Yazıcıoğlu'nun dostu Kubilay Aka huylanmış ve kavga ettiklerine dair haberler çıkmıştı.

Ardından ayrılık haberi gelmişti... Zamanlaması yasak aşkı kanıtlayan olaylar silsilesi uzunca bir süre Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tarafından görmezden gelindi.

Ardından ayrılık haberi gelmişti... Zamanlaması yasak aşkı kanıtlayan olaylar silsilesi uzunca bir süre Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tarafından görmezden gelindi.

Çifte ne zaman aşk yaşayıp yaşamadıkları sorulsa inkar ettiler, inatla böyle bir şey yaşadıklarını reddettiler.

Fakat bilirsiniz, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır... Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, beraber çıktıkları yaz tatilinde denizde öpüşürken yakalandı.

Fakat bilirsiniz, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır... Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, beraber çıktıkları yaz tatilinde denizde öpüşürken yakalandı.

Hızla yayılan görüntüler AfRam fanlarına göbek attırırken, bir kesim tarafından da büyük tepki topladı. Ama bu da aşıklar için yeterli olmadı. Bu konu hakkında asla konuşmayan ikili, aşk yaşadıklarını inkar etmeye devam ettiler.

Bu artık sürekli gel giti olan bir döngüye evrilmişti ki geçtiğimiz haftalarda Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu nihayet bu aşkı kabullenmeye karar verdi.

Bu artık sürekli gel giti olan bir döngüye evrilmişti ki geçtiğimiz haftalarda Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu nihayet bu aşkı kabullenmeye karar verdi.
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Önce gece kulübünde dudak dudağa halleri yayılan çift, sonra Afra Saraçoğlu'nun evinden 32 diş ayrılırken görüntülendi. Ve ilk defa kaçmadılar! Şimdilerde de alışık olmadığımız bir şekilde bir yerlerden beraber çıkıyor, köşe kapmaca oynamıyorlar yani.

Önce gece kulübünde dudak dudağa halleri yayılan çift, sonra Afra Saraçoğlu'nun evinden 32 diş ayrılırken görüntülendi. Ve ilk defa kaçmadılar! Şimdilerde de alışık olmadığımız bir şekilde bir yerlerden beraber çıkıyor, köşe kapmaca oynamıyorlar yani.

Hatta işler öyle kabullenilmiş bir vaziyette ki geçtiğimiz saatlerde rol arkadaşları, Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler, çiftin aşkı ve setteki halleri hakkında röportaj bile verdi!

Hatta işler öyle kabullenilmiş bir vaziyette ki geçtiğimiz saatlerde rol arkadaşları, Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler, çiftin aşkı ve setteki halleri hakkında röportaj bile verdi!

Hem Afra Saraçoğlu'nun hem Mert Ramazan Demir'in inanılmaz profesyonel olduğunu belirten Serçeler, arkadaşlarını öve öve bitiremedi. Muhabirler, "aşklarını sette daha mı profesyonelce yaşıyorlar yani?" sorusu yöneltince de "böyle bir şey diyemem tabii ki ama çalışma ortamında işlerine o kadar odaklılar ki çoğu zaman böyle bir şeyi fark etmiyorum bile ben" itirafında bulundu.

Hem Afra Saraçoğlu'nun hem Mert Ramazan Demir'in inanılmaz profesyonel olduğunu belirten Serçeler, arkadaşlarını öve öve bitiremedi. Muhabirler, "aşklarını sette daha mı profesyonelce yaşıyorlar yani?" sorusu yöneltince de "böyle bir şey diyemem tabii ki ama çalışma ortamında işlerine o kadar odaklılar ki çoğu zaman böyle bir şeyi fark etmiyorum bile ben" itirafında bulundu.

E ne diyelim, buna da şükür! İşte Öznur Serçeler'in aşk sorulunca küçük bir afallasa da sonradan hiç yalanlamaya gerek duymadan verdiği detaylar!

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