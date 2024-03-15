Türkiye'nin Konuştuğu Kazada Vefat Eden Oğuz Murat Aci'nin Babası Canlı Yayında Adaletsizliğe İsyan Etti
Türkiye'nin Konuştuğu Kazada Vefat Eden Oğuz Murat Aci'nin Babası Canlı Yayında Adaletsizliğe İsyan Etti
İstanbul, Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV'yi kontrol eden bir gruba çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve yazar annesinin kazadan sonraki hamleleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Oğuz Murat Aci'nin babası, her gün korkunç bir detayın daha ortaya çıktığı elim kaza ve Eylem Tok ile oğlu hakkında Demet ve Jess ile Konuşalım programına konuştu.
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.
Olaydan kısa bir süre sonra, kaza yapıp bir kişinin ölümüne sebebiyet veren T.C.'nin yazar annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırıldığı ortaya çıktı ve olaylar silsilesi o günden bu yana bir gün olsun durmadı.
Her ne kadar anne Eylem Tok'tan kaçtıkları için pişman olduklarına dair uzunca bir açıklama gelse de kısa bir süre sonra anne oğulun Mısır'dan Amerika'ya geçiş yaptığını öğrendik.
T.C. Amerikan vatandaşı olduğu için planlı olarak atılan Amerika adımını, baba Bülent Cihantimur'un da her şeyden haberdar olduğu, kazadaki kişilerin telefonunun söylendiğinin aksine gerçekten de toplandığı, kazaya karışan 10 çocuktan birinin davanın dışında bırakıldığı gibi birçok korkunç detay takip etti.
Sosyal medyayı dün gece saatlerinde kasıp kavuran olay ise kaza gecesine ait video oldu. Olaya karışanların, ambulans aramak yerine kazaya karışan arabanın görüntülerini çektiği ortaya çıktı.
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Hayatını kaybeden bir çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ailesinden de tepki gecikmemişti.
Anne oğulun New York'ta gülerek dolaştığını gören acılı anne Pervin Aci, 'Aklı olan böyle güler mi?' diyerek isyan etmiş, "Gülüyorlar ya... O kadının bir gece de olsa çocuğundan ayrı kalmasını istiyorum" demişti.
Geçtiğimiz dakikalarda Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, TV8'deki Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programına konuk oldu.
Özer Aci, "Yüreği azıcık benimle olan insanların hepsi sizin yüzünüze tükürecek er veya geç bu ortaya çıkacak! 'İtibar zedelenmesiymiş' itibarınız batsın, paranız batsın sizin. Yani şu an dünyalar sizin olsa ne olacak ki? Gelin ben vereyim size dünyaları, yazıklar olsun!" diyerek Eylem Tok, oğlu T.C ve Bülent Cihantimur'a canlı yayından seslendi.
İşte o anlar:
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