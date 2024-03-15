Türkiye'nin Konuştuğu Kazada Vefat Eden Oğuz Murat Aci'nin Babası Canlı Yayında Adaletsizliğe İsyan Etti

İstanbul, Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV'yi kontrol eden bir gruba çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve yazar annesinin kazadan sonraki hamleleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Oğuz Murat Aci'nin babası, her gün korkunç bir detayın daha ortaya çıktığı elim kaza ve Eylem Tok ile oğlu hakkında Demet ve Jess ile Konuşalım programına konuştu.