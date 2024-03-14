Eylem Tok’un Oğlu T.C. ve Arkadaşlarının Kaza Sonrası Çektiği Görüntüler Sosyal Medyaya Düştü
Eylem Tok’un Oğlu T.C. ve Arkadaşlarının Kaza Sonrası Çektiği Görüntüler Sosyal Medyaya Düştü
Eyüpsultan’da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülenmişti.
Şimdi de olay sonrasında çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Olaya karışanların, ambulans aramak yerine kazaya karışan arabanın görüntülerini çektiği ortaya çıktı.
(NOT: Videonun altındaki yazı sonradan eklenmiş olabilir, teyit ettiremedik…)
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Türkiye’nin gündemindeki trafik kazasında, yazar Eylem Tok ve sosyetik doktor Bülent Cihantimur’un oğlu T.C., ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla, emniyet şeridinde ATV aracıyla bekleyen Oğuz Murat Aci’nın ölümüne sebep olmuştu.
T.C., kaza sonrasında annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçmıştı.
Şimdi de yaşanan kaza sonrasında çekilen görüntüler sosyal medyaya düştü.
İşte sosyal medyada gündem olan o görüntüler… (NOT: Videonun altındaki yazı sonradan eklenmiş olabilir, teyit ettiremedik…)
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