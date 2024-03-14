Eylem Tok’un Oğlu T.C. ve Arkadaşlarının Kaza Sonrası Çektiği Görüntüler Sosyal Medyaya Düştü

Eyüpsultan’da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülenmişti.

Şimdi de olay sonrasında çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Olaya karışanların, ambulans aramak yerine kazaya karışan arabanın görüntülerini çektiği ortaya çıktı.

(NOT: Videonun altındaki yazı sonradan eklenmiş olabilir, teyit ettiremedik…)