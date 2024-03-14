Türkiye'nin Konuştuğu Kazadaki Eylem Tok'un Eski Kocası ve Firari Oğlunun Babası Televizyon Yıldızı Çıktı

Türkiye günlerdir bu kazayı konuşuyor. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olduktan sonra annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. Meğer Eylem Tok'un eski kocası ve T.C'nin babası ünlü bir televizyon yıldızıymış.