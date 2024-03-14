Türkiye'nin Konuştuğu Kazadaki Eylem Tok'un Eski Kocası ve Firari Oğlunun Babası Televizyon Yıldızı Çıktı
Türkiye'nin Konuştuğu Kazadaki Eylem Tok'un Eski Kocası ve Firari Oğlunun Babası Televizyon Yıldızı Çıktı
Türkiye günlerdir bu kazayı konuşuyor. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olduktan sonra annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. Meğer Eylem Tok'un eski kocası ve T.C'nin babası ünlü bir televizyon yıldızıymış.
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Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir trafik kazası Türkiye'nin gündeminde. 16 yaşındaki T.C., ehliyetsiz olarak emniyet şeridinde bulunan ATV araçlarına çarpmış ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.
Kaza sonrası anne Eylem Tok'un oğlu T.C. ile önce Mısır'a, daha sonra da ABD'ye kaçtığı tespit edilmişti.
Bugün ise Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan T.C. ve annesi Eylem Tok, New York'ta bir taksiye binerken görüntülendi. Anne ve oğulun rahat tavırları sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Öte yandan yazar Eylem Tok'un eski eşi ve firari T.C.'nin babası olan estetik cerrah Bülent Cihantimur'un bir televizyon yıldızı olduğu ortaya çıktı.
Cihantimur, TLC kanalında Mr.B olarak "Bu Ben miyim?" isimli bir program yapıyordu.
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Programda kendisine gelen hastaların estetik cerrahi sayesindeki dönüşümleri yayınlanıyordu.
Dr. Cihantümur, yayınlanan programdaki hastalarını Şişli'de bulunan lüks kliniğinde ağırlıyor.
Bülent Cihantimur'un daha önce birçok ünlü isme de estetik müdahaleler yaptığı biliniyor.
Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Op.Dr. Bülent Cihantimur hakında savcılık tarafından‘Yurt dışına çıkma’ yasağı konuldu.
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