Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Türkiye'nin Konuştuğu Kazadaki Eylem Tok'un Eski Kocası ve Firari Oğlunun Babası Televizyon Yıldızı Çıktı

Türkiye'nin Konuştuğu Kazadaki Eylem Tok'un Eski Kocası ve Firari Oğlunun Babası Televizyon Yıldızı Çıktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
14.03.2024 - 13:52 Son Güncelleme: 14.03.2024 - 13:56

Türkiye günlerdir bu kazayı konuşuyor. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olduktan sonra annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. Meğer Eylem Tok'un eski kocası ve T.C'nin babası ünlü bir televizyon yıldızıymış.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir trafik kazası Türkiye'nin gündeminde. 16 yaşındaki T.C., ehliyetsiz olarak emniyet şeridinde bulunan ATV araçlarına çarpmış ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir trafik kazası Türkiye'nin gündeminde. 16 yaşındaki T.C., ehliyetsiz olarak emniyet şeridinde bulunan ATV araçlarına çarpmış ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Kaza sonrası anne Eylem Tok'un oğlu T.C. ile önce Mısır'a, daha sonra da ABD'ye kaçtığı tespit edilmişti.

Kaza sonrası anne Eylem Tok'un oğlu T.C. ile önce Mısır'a, daha sonra da ABD'ye kaçtığı tespit edilmişti.

Bugün ise Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan T.C. ve annesi Eylem Tok, New York'ta bir taksiye binerken görüntülendi. Anne ve oğulun rahat tavırları sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Bugün ise Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan T.C. ve annesi Eylem Tok, New York'ta bir taksiye binerken görüntülendi. Anne ve oğulun rahat tavırları sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Öte yandan yazar Eylem Tok'un eski eşi ve firari T.C.'nin babası olan estetik cerrah Bülent Cihantimur'un bir televizyon yıldızı olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan yazar Eylem Tok'un eski eşi ve firari T.C.'nin babası olan estetik cerrah Bülent Cihantimur'un bir televizyon yıldızı olduğu ortaya çıktı.

Cihantimur, TLC kanalında Mr.B olarak "Bu Ben miyim?" isimli bir program yapıyordu.

Cihantimur, TLC kanalında Mr.B olarak "Bu Ben miyim?" isimli bir program yapıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Programda kendisine gelen hastaların estetik cerrahi sayesindeki dönüşümleri yayınlanıyordu.

Programda kendisine gelen hastaların estetik cerrahi sayesindeki dönüşümleri yayınlanıyordu.

Dr. Cihantümur, yayınlanan programdaki hastalarını Şişli'de bulunan lüks kliniğinde ağırlıyor.

Dr. Cihantümur, yayınlanan programdaki hastalarını Şişli'de bulunan lüks kliniğinde ağırlıyor.

Bülent Cihantimur'un daha önce birçok ünlü isme de estetik müdahaleler yaptığı biliniyor.

Bülent Cihantimur'un daha önce birçok ünlü isme de estetik müdahaleler yaptığı biliniyor.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Op.Dr. Bülent Cihantimur hakında savcılık tarafından‘Yurt dışına çıkma’ yasağı konuldu.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Op.Dr. Bülent Cihantimur hakında savcılık tarafından‘Yurt dışına çıkma’ yasağı konuldu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
9
3
3
2
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?