İddialar Doğru Çıktı: Oğlunu Kaçıran Eylem Tok'un Şoförü Davadaki En Önemli Delili Emniyete Teslim Etti

İstanbul, Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV'yi kontrol eden bir gruba çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki T.C. ve yazar annesi Eylem Tok Mısır'a kaçmış, ardından haklarında yakalama kararı çıkartılmıştı. Mısır'dan Amerika'ya kaçtıkları öğrenilen anne ve oğulun şöförü, geçtiğimiz saatlerde davadaki en önemli delillerden birini emniyete teslim etti...