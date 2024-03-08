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İddialar Doğru Çıktı: Oğlunu Kaçıran Eylem Tok'un Şoförü Davadaki En Önemli Delili Emniyete Teslim Etti

İddialar Doğru Çıktı: Oğlunu Kaçıran Eylem Tok'un Şoförü Davadaki En Önemli Delili Emniyete Teslim Etti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
08.03.2024 - 18:40

İstanbul, Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV'yi kontrol eden bir gruba çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki T.C. ve yazar annesi Eylem Tok Mısır'a kaçmış, ardından haklarında yakalama kararı çıkartılmıştı. Mısır'dan Amerika'ya kaçtıkları öğrenilen anne ve oğulun şöförü, geçtiğimiz saatlerde davadaki en önemli delillerden birini emniyete teslim etti...

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1 Mart gecesi, arkadaşlarıyla birlikte ailesinin lüks aracını alarak dışarı çıkan 16 yaşındaki T.C'nin emniyet şeridinde arızalanan araçlarını inceleyen gruba çarpması sonucunda elim bir kaza yaşanmıştı. Kazada 4 kişi yaralandı, bir çocuk babası Oğuz Murat Acı ise hayatını kaybetti.

1 Mart gecesi, arkadaşlarıyla birlikte ailesinin lüks aracını alarak dışarı çıkan 16 yaşındaki T.C'nin emniyet şeridinde arızalanan araçlarını inceleyen gruba çarpması sonucunda elim bir kaza yaşanmıştı. Kazada 4 kişi yaralandı, bir çocuk babası Oğuz Murat Acı ise hayatını kaybetti.

Olaydan kısa bir süre sonra, kaza yapıp bir kişinin ölümüne sebebiyet veren T.C.'nin yazar annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırıldığı ortaya çıktı.

Olaydan kısa bir süre sonra, kaza yapıp bir kişinin ölümüne sebebiyet veren T.C.'nin yazar annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından oğlu ve kendisi için yakalama kararı çıkartılan anne Eylem Tok'tan açıklama gecikmedi. Oğlunun kendisinden habersiz bir şekilde arabayı aldığını ifade eden Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunun darp edilebileceği ihtimalinden korktuğu için yurt dışına kaçtıklarını belirtti.

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından oğlu ve kendisi için yakalama kararı çıkartılan anne Eylem Tok'tan açıklama gecikmedi. Oğlunun kendisinden habersiz bir şekilde arabayı aldığını ifade eden Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunun darp edilebileceği ihtimalinden korktuğu için yurt dışına kaçtıklarını belirtti.

Başsavcılığın anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebinin ardından olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Baba Cihantimur'un da olan biten her şeyden ilk andan beri haberdar olduğu öğrenildi. Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Fakat olay bununla da bitmedi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün gece Eylem Tok'un Mısır'a kaçırdığı ve aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan oğlunu Amerika'ya kaçırdığını açıkladı.

Fakat olay bununla da bitmedi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün gece Eylem Tok'un Mısır'a kaçırdığı ve aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan oğlunu Amerika'ya kaçırdığını açıkladı.

Tunç'un açıklamasının ve davanın gidişatının tüm detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

Davayla ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Kazada yaralanan İbrahim Güneş, kaza sonrasında bir kişinin elindeki telefonu aldığını söylemişti.

Davayla ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Kazada yaralanan İbrahim Güneş, kaza sonrasında bir kişinin elindeki telefonu aldığını söylemişti.
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Eylem Tok ise kamuoyuna yaptığı açıklamada "Ben olay yerinde insanların telefonlarını toplamadım, bunlar doğru değil" diyerek bu yönde çıkan haberleri yalanlamıştı.

Eylem Tok ise kamuoyuna yaptığı açıklamada "Ben olay yerinde insanların telefonlarını toplamadım, bunlar doğru değil" diyerek bu yönde çıkan haberleri yalanlamıştı.

Alındığı iddia edilen fakat yazar Eylem Tok tarafından reddedilen o telefonun, geçtiğimiz dakikalarda doktor eşi Bülent Cihantimur'un özel şöförü tarafından emniyete teslim edildiği öğrenildi...

Alındığı iddia edilen fakat yazar Eylem Tok tarafından reddedilen o telefonun, geçtiğimiz dakikalarda doktor eşi Bülent Cihantimur'un özel şöförü tarafından emniyete teslim edildiği öğrenildi...

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ikisine de okkalı bir ceza verilmesi lazım ama adaletin kendine faydası yok

Charles Bukowski

Bu kadar OÇ’nun olduğu bir başka ülke yok sanırım!!

Arwen

Tecrübesizce, çocukca kaza yapmış gence tüm ülkeyi düşman etti anne. Çocuk masum değil ama şimdi azılı katile dönüştü kamuoyunda, daha mı iyi oldu? Herkes ke... Devamını Gör