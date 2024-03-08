İddialar Doğru Çıktı: Oğlunu Kaçıran Eylem Tok'un Şoförü Davadaki En Önemli Delili Emniyete Teslim Etti
İddialar Doğru Çıktı: Oğlunu Kaçıran Eylem Tok'un Şoförü Davadaki En Önemli Delili Emniyete Teslim Etti
İstanbul, Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV'yi kontrol eden bir gruba çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki T.C. ve yazar annesi Eylem Tok Mısır'a kaçmış, ardından haklarında yakalama kararı çıkartılmıştı. Mısır'dan Amerika'ya kaçtıkları öğrenilen anne ve oğulun şöförü, geçtiğimiz saatlerde davadaki en önemli delillerden birini emniyete teslim etti...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1 Mart gecesi, arkadaşlarıyla birlikte ailesinin lüks aracını alarak dışarı çıkan 16 yaşındaki T.C'nin emniyet şeridinde arızalanan araçlarını inceleyen gruba çarpması sonucunda elim bir kaza yaşanmıştı. Kazada 4 kişi yaralandı, bir çocuk babası Oğuz Murat Acı ise hayatını kaybetti.
Olaydan kısa bir süre sonra, kaza yapıp bir kişinin ölümüne sebebiyet veren T.C.'nin yazar annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırıldığı ortaya çıktı.
Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından oğlu ve kendisi için yakalama kararı çıkartılan anne Eylem Tok'tan açıklama gecikmedi. Oğlunun kendisinden habersiz bir şekilde arabayı aldığını ifade eden Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunun darp edilebileceği ihtimalinden korktuğu için yurt dışına kaçtıklarını belirtti.
Fakat olay bununla da bitmedi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün gece Eylem Tok'un Mısır'a kaçırdığı ve aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan oğlunu Amerika'ya kaçırdığını açıkladı.
Davayla ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Kazada yaralanan İbrahim Güneş, kaza sonrasında bir kişinin elindeki telefonu aldığını söylemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eylem Tok ise kamuoyuna yaptığı açıklamada "Ben olay yerinde insanların telefonlarını toplamadım, bunlar doğru değil" diyerek bu yönde çıkan haberleri yalanlamıştı.
Alındığı iddia edilen fakat yazar Eylem Tok tarafından reddedilen o telefonun, geçtiğimiz dakikalarda doktor eşi Bülent Cihantimur'un özel şöförü tarafından emniyete teslim edildiği öğrenildi...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
ikisine de okkalı bir ceza verilmesi lazım ama adaletin kendine faydası yok
Bu kadar OÇ’nun olduğu bir başka ülke yok sanırım!!
Tecrübesizce, çocukca kaza yapmış gence tüm ülkeyi düşman etti anne. Çocuk masum değil ama şimdi azılı katile dönüştü kamuoyunda, daha mı iyi oldu? Herkes ke... Devamını Gör