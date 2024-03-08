Fatih Altaylı Yazdı: “Eylem Tok Adlı Yaratık Cinayet İşlemiştir”

Gazeteci Fatih Altaylı, 16 yaşında ehliyetsiz olarak araç kullanırken bir kişinin ölümüne neden olan oğlu ile birlikte yurt dışına kaçan Eylem Tok hakkında köşe yazısı kaleme aldı. Altaylı, Eylem Tok için “yaratık” sıfatını kullanırken, yaptığının ise cinayet olduğunu söyledi.