Fatih Altaylı Yazdı: “Eylem Tok Adlı Yaratık Cinayet İşlemiştir”
Fatih Altaylı Yazdı: “Eylem Tok Adlı Yaratık Cinayet İşlemiştir”
Gazeteci Fatih Altaylı, 16 yaşında ehliyetsiz olarak araç kullanırken bir kişinin ölümüne neden olan oğlu ile birlikte yurt dışına kaçan Eylem Tok hakkında köşe yazısı kaleme aldı. Altaylı, Eylem Tok için “yaratık” sıfatını kullanırken, yaptığının ise cinayet olduğunu söyledi.
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16 yaşındaki T.C., ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla emniyet şeridinde bulunan ATV araçlarına çarpmış ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nın ölümüne neden olmuştu.
Kazada yaralanan İbrahim Güneş ise kaza sonrasında bir kişinin elindeki telefonu aldığını söyledi.
Gazeteci Fatih Altaylı’nın, Türkiye’nin gündemindeki kaza ile ilgili cinayet tanımlamasını kullandı.
“Sorumlu, düzgün, iyi bir ailenin yapması gereken çocuklarını adalete teslim etmek ve yaptığı eylemin sonuçlarına katlanması gerektiğini öğretmekti. Ancak yazar Eylem Tok böyle yapmadı. Olay yerine geldi. Oğlunu aldı ve yurt dışına kaçırdı. Ve biz önce bunu bir annenin panik ile yaptığı bir hata zannettik. Meğer durum bu değilmiş. Çocuğun yaptığı kaza, annenin işlediği ise çok açık bir cinayet.”
“Eylem Tok adlı yaratık oğlunu kurtarmak için olay yerine geldiğinde çocuğun çarptığı insanlar hâlâ hayatta. Bir ambulans çağrılsa belki ölen kişi de kurtulacak. Hadi çocuk panikle ambulans çağırmadı diyelim. Eylem Tok da çağırmıyor. Dahası “canavar” kadın yaralıların telefonlarını da ellerinden alıyor. Yardım çağıramasınlar ve kendisi ile oğlu kaçacak zaman bulsun diye yaralıları ölüme terk ediyor. Uzaklaştıktan sonra bile yardım çağırmıyor. Telefonları atıp kaçıyor. Yaralıları olay yerinden çok sonra geçen bir araç fark ediyor ve yardım ancak bundan sonra geliyor. Bu, çok açık bir cinayettir.”
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“Bu “canavar” kadının ABD’den iadesi mutlaka sağlanmalı ve “cinayet” suçuyla yargılanmalıdır. Bu öyle annelik içgüdüsü ile açıklanabilecek bir şey değildir. Buradaki içgüdünün annelik ile alakası yoktur. Kaza elbette herkesin başına gelebilir. Ama burada mesele kaza değil, kazadan sonra işlenen cinayettir. Rahip Brunson’ı ABD’ye iade edenler, bu cinayet zanlısı kadını da ABD’den iade almak zorundadır.”
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