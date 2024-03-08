Türkiye’nin Konuştuğu Kazada Yaralanmıştı: “Elimden Telefonumu Biri Aldı”

İstanbul’da ehliyetsiz olarak araç kullanan 16 yaşındaki T.C., emniyet şeridinden bulunan ATV araçlarına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olmuştu. Sonra annesi yazar Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a, ardından da ABD’ye kaçan anne ve oğul ile ilgili yakalama kararı çıkartıldı. Kazada yaralanan İbrahim Gümüş ise olay anında telefonunu elinden birisinin aldığını açıkladı.