Türkiye’nin Konuştuğu Kazada Yaralanmıştı: “Elimden Telefonumu Biri Aldı”
Türkiye’nin Konuştuğu Kazada Yaralanmıştı: “Elimden Telefonumu Biri Aldı”
İstanbul’da ehliyetsiz olarak araç kullanan 16 yaşındaki T.C., emniyet şeridinden bulunan ATV araçlarına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olmuştu. Sonra annesi yazar Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a, ardından da ABD’ye kaçan anne ve oğul ile ilgili yakalama kararı çıkartıldı. Kazada yaralanan İbrahim Gümüş ise olay anında telefonunu elinden birisinin aldığını açıkladı.
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16 yaşındaki T.C., orman yolunda emniyet şeridindeki ATV araçlarına çarparak 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.
T.C. sonrasında annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılmıştı.
Kazada yaralanan İbrahim Gümüş olay anından yaşananlarına anlattı.
“Biz benzinimizi aldık dönüş yolundaydık. Araç arızalandı. Arızalanınca biz 3 tane ATV’yi emniyetli bir alana çektik. Sonra Oğuz abi dedi ki, karşıdan gelen görsün diye ATV’leri ters çevirip arkaya geçerek flaşörlerini yaktı. Görmemeleri imkansız. 4-5 tane araba geçti. Onlar yavaşladı, fark etti. Bir tanesi durdu, bir ihtiyacınız var mı diye sordu.”
“Ama o çok süratli ve hızlı olduğu için göremedi ve direk yapıştırdı. Ben sadece farları gördüm, sonrası yok bende. O anlara dahil pek bir şey hatırlamıyorum. Çünkü o esnada kafama darbe aldım. Sadece arabanın çok süratli olduğunu hatırlıyorum. Çarpmanın etkisiyle zaten biz savrulduk. Görmemle vurması bir oldu zaten.”
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“Daha sonra yardım istemek için telefonumu çıkarmıştım. Telefonu çıkardığım zaman şifremi hatırlayamadım. Yüz kilidiyle açmaya çalıştım, açıldı telefon. O sırada telefon benim elimden alındı. Kim olduğunu bilmiyorum. Çünkü etraf karanlıktı göremiyordum. Büyük ihtimalle aileden biri almıştır diye düşünüyorum. Ondan sonra telefonum alınıyor. Ben o etkide kalkıp arkadaşımı görünce telefonu unutuyorum. Gerisini de hatırlamıyorum.”
“Sonra teyzem telefonla beni arıyor. Beni aradıktan sonra telefona bir hanımefendi çıkıyor. ‘Siz kimsiniz, İbrahim nerde’ diye bir soru soruyor. O da ‘siz kimsiniz’ diye cevap veriyor. Teyzemde diyor ki ‘Ben teyzesiyim sen kimsin’ diyor. Sonra telefonu yüzüne kapatıyor.”
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