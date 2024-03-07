Ölümlü Kazaya Karışan 16 Yaşındaki Oğluyla Mısır'a Kaçan Eylem Tok İlk Kez Konuştu!
Ölümlü Kazaya Karışan 16 Yaşındaki Oğluyla Mısır'a Kaçan Eylem Tok İlk Kez Konuştu!
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Bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazadan sonra ise kazaya karışanın yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu olduğu ortaya çıkmıştı.
Arkadaşlarıyla birlikte ailesinin lüks aracını alarak dışarı çıkan ve emniyet şeridine girerek bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 16 yaşındaki çocuğu annesi Eylem Tok, Mısır'a kaçırmıştı.
Anne Eylem Tok'un oğlunu Mısır'a kaçırmasının ardından ise sosyal medyada tepkiler gelmiş ve anne ile oğlun yargılanması için Mısır'dan iadesi istenilmişti.
Anne Eylem Tok şimdi ise Star Haber'den Rojbin Hayrullahoğlu'na telefonla bağlanarak açıklama yaptı.
Eylem Tok yaptığı açıklamada ise, '17 yaşında pırıl pırıl bir çocuk var. Ben bir anneyim. Bugün olsa yine yaparım. Ben yaralıları bilmiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Onu da ben korumak zorundayım. Ben gittiğimde de zaten olay yerine hiçbir zaman tam anlamında varmadım. Gittiğimde çocuklar vardı. Çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var. Aileler yanıyor, büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın kana kan' dedi.
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Muhabirin Rojbin Hayrullahoğlu'nun "Mısır'a çıkma sebebiniz nedir?' sorusuna ise Eylem Tok, 'Asla ve asla bir ölü olduğunu çıkarken bilmiyordum. Bilsem çıkar mıyım?" dedi.
'Türkiye'ye ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz?' sorusuna ise Eylem Tok, "Ben her an dönebilirim şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki, 'Kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız adalet yerini bulacak'" dedi.
İşte Star Haber'e özel konuşan Eylem Tok'un o haberi: 👇
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