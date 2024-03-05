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2007'den 2023'e Fikirtepe: Kentsel Dönüşüm ile Bambaşka Bir Görüntüye Kavuşan Fikirtepe'nin Uydu Görüntüleri

2007'den 2023'e Fikirtepe: Kentsel Dönüşüm ile Bambaşka Bir Görüntüye Kavuşan Fikirtepe'nin Uydu Görüntüleri

kentsel dönüşüm Kadıköy
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 14:18

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İstanbul Fikirtepe'de yıllardır devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının 2007 ile 2023 yılları arasındaki uydu görüntüleri paylaşıldı.

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"@haritaverii" isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan görüntülerde, Fikirtepe'nin uydu tarafından kaydedilen 2007 ile 2023 yılları arasındaki değişimi görülüyor.

"@haritaverii" isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan görüntülerde, Fikirtepe'nin uydu tarafından kaydedilen 2007 ile 2023 yılları arasındaki değişimi görülüyor.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Fikirtepe semti gecekonduları ile meşhur bir yerken, 2005 yılında özel proje alanı olarak belirlenmiş ve daha sonra da kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek değişime başlamıştı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Fikirtepe semti gecekonduları ile meşhur bir yerken, 2005 yılında özel proje alanı olarak belirlenmiş ve daha sonra da kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek değişime başlamıştı.

Yıllar içerisinde yaşanan birçok sorunla beraber kentsel dönüşüm çalışmaları halen devam ederken, semtteki değişim de uydular tarafından kaydedildi.

Yıllar içerisinde yaşanan birçok sorunla beraber kentsel dönüşüm çalışmaları halen devam ederken, semtteki değişim de uydular tarafından kaydedildi.

İşte Fikirtepe'nin yıllar içerisinde yaşadığı o değişim: 👇

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