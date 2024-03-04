Anıtkabir'e Karşı Yapılan Kahvaltıyı 'Dünyanın En Güzel Manzaralı Kahvaltısı' Diyerek Paylaşan Çift

'@sunailegeziyorum' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan Suna Esen, eşiyle birlikte yaptığı kahvaltıyı paylaştığı anlar ile gündem oldu.
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Anıtkabir'e karşı kahvaltı yapan çift o anları ise, 'Dünyanın en güzel manzaralı kahvaltısı' diyerek paylaştı.
'Dünyanın en güzel manzaralı kahvaltısı' denilerek yapılan paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.
İşte o video: 👇
Gündem olan videoya gelen yorumlar: 👇
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