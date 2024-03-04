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Anıtkabir'e Karşı Yapılan Kahvaltıyı 'Dünyanın En Güzel Manzaralı Kahvaltısı' Diyerek Paylaşan Çift

Anıtkabir'e Karşı Yapılan Kahvaltıyı 'Dünyanın En Güzel Manzaralı Kahvaltısı' Diyerek Paylaşan Çift

Instagram Anıtkabir
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 14:53

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'@sunailegeziyorum' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan Suna Esen, eşiyle birlikte yaptığı kahvaltıyı paylaştığı anlar ile gündem oldu.

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Anıtkabir'e karşı kahvaltı yapan çift o anları ise, 'Dünyanın en güzel manzaralı kahvaltısı' diyerek paylaştı.

Anıtkabir'e karşı kahvaltı yapan çift o anları ise, 'Dünyanın en güzel manzaralı kahvaltısı' diyerek paylaştı.

'Dünyanın en güzel manzaralı kahvaltısı' denilerek yapılan paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

'Dünyanın en güzel manzaralı kahvaltısı' denilerek yapılan paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte o video: 👇

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Gündem olan videoya gelen yorumlar: 👇
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